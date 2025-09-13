HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chọn ngoại binh người Nga tham dự giai đoạn 2 giải quốc gia

Cầu thủ Đặng Thị Hồng không được thi đấu giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 nên đội Ngân hàng Công Thương tìm kiếm các phương án tăng cường. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải quyết khó khăn hàng tấn công

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi cùng SGGP ngày 13-9: “Chúng tôi gặp khó khăn về lực lượng do không thể đăng ký cầu thủ Đặng Thị Hồng. Tuy nhiên, đội bóng đã có sự bổ sung 1 cầu thủ ngoại binh là Anna Belyanskaya tới từ Nga. Chúng tôi đã xem xét chuyên môn và thấy đây là sự tăng cường phù hợp lúc này. Đội bóng đã đạt được thỏa thuận với cầu thủ Anna”.

Anna Belyanskaya là tay đập trẻ mới bước vào tuổi 20. Tuy nhiên, việc sở hữu chiều cao 1m90 cùng khả năng bật đà tấn công trên 3m10 giúp tay đập này đạt hiệu quả chính xác cao trong các quả đập tấn công trên sân. Ngoại binh trẻ tuổi này có kinh nghiệm thi đấu tại Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi sang Việt Nam.

Ngoại binh Anna Belyanskaya

Do đội Ngân hàng Công Thương sẽ không có sự phục vụ của chủ công Đặng Thị Hồng vì vậy, mũi tấn công Anna Belyanskaya được xem là bài toán nhân sự quan trọng cho HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Trước đó, đội bóng kỳ vọng sự trở lại của cầu thủ Jelena Vulin (Serbia) nhưng cầu thủ này vướng chương trình tại Trung Quốc nên không sang Việt Nam tháng 10. Vì vậy, Ban huấn luyện đội Ngân hàng Công Thương quyết định ký hợp đồng với Anna Belyanskaya.

Tính tới lúc này, giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 đã có 2 ngoại binh người Nga đạt thỏa thuận sang Việt Nam thi đấu (đội Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương).

Quyết tâm giữ vững kết quả

Cầu thủ Ngân hàng Công Thương đang có sự chuẩn bị kỹ trước giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại giai đoạn thứ nhất giải đấu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội bóng của mình tạm đứng hạng 4. Ông Kiệt đã có các cầu thủ nội đã đăng ký giai đoạn thứ nhất gồm Tôn Thị Minh Thư, Hà Kiều Vy, Trần Thị Phương, Trần Thị Huệ, Hoàng Thị Phương Anh, Bùi Hải Yến, Vi Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Hồng Thắm, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Ninh Anh, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Minh Thu.

Hiện tại, đội Ngân hàng Công Thương đang tích cực tập luyện theo lực lượng cầu thủ đang có để sẵn sàng tới Ninh Bình. “Đội bóng sẽ không bổ sung cầu thủ nội binh nào thi đấu vị trí chủ công quá vượt trội khi không có Đặng Thị Hồng. Tuy nhiên, toàn đội tập trung chuẩn bị chuyên môn. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng của mình”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.

Ngoại binh Anna Belyanskaya sẽ sang Việt Nam vào cuối tháng 9 để hội quân cùng đồng đội.. Khi đó, cô vẫn đủ thời gian tập chiến thuật cùng Ngân hàng Công Thương. Đội Ngân hàng Công Thương còn chủ công Vi Thị Như Quỳnh đang đạt sự ổn định chuyên môn. Ngoài ra, nhóm tuyển thủ quốc gia gồm Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy và Nguyễn Thị Ninh Anh đảm bảo được khả năng thi đấu của mình. Tại Giải vô địch thế giới 2025, Vi Thị Như Quỳnh là người ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội Ngân hàng Công Thương sẽ thi đấu 2 trận quyết định tại giai đoạn 2 trước đối thủ Hưng Yên và Thanh Hóa. Mục tiêu thành tích vẫn được Ban huấn luyện đội bóng ngành ngân hàng giữ vững đó là nỗ lực lọt vào vòng chung kết giải năm nay.