HLV Nguyễn Trọng Linh: Tinh thần thi đấu của các tuyển thủ U21 Việt Nam rất đáng được trân trọng!

Ban huấn luyện đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ tại Indonesia. Ảnh: WORLDVOLLEYBALL

Chia sẻ cùng SGGP ngày 17-8, HLV Nguyễn Trọng Linh cho biết: “Cầu thủ của chúng ta đã thi đấu các trận vừa qua với tinh thần tốt nhất. Từng kết quả mà cầu thủ trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam mang lại là đáng trân trọng. Sau giải, chúng tôi có thời gian ngắn giúp các em được nghỉ ngơi trước khi trở về Việt Nam”.

Khi hỏi rằng điều gì ở đội bóng làm ban huấn luyện hài lòng nhất? HLV Nguyễn Trọng Linh cho rằng: “Với ban huấn luyện, mỗi cầu thủ ra thi đấu đều có trách nhiệm vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi đánh giá rất cao các em giữ được sự đoàn kết và không nản chí trong mọi tình huống. Được tham dự giải cấp độ thế giới như vậy, tôi tin rằng từng VĐV trưởng thành hơn rất nhiều để phát triển chuyên môn tiếp theo”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam sẽ về nước vào chiều ngày 18-8. Khép lại giải bóng chuyền vô địch trẻ U21 thế giới 2025 tại Indonesia, cầu thủ trẻ của Việt Nam cũng hoàn thành nhiệm vụ tập huấn thi đấu chuyên môn năm nay. Khi về Việt Nam, các cầu thủ được trở lại đơn vị chủ quản theo quy định.

Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam đã thi đấu tại Indonesia với 12 tuyển thủ gồm Lại Khánh Huyền, Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Quỳnh Hương, Phạm Thùy Linh, Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Hà Kiều Vy, Nguyễn Phương Quỳnh, Đặng Thị Hồng, Lê Như Anh, Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Vân Hà.

Trong mọi trận đấu, cầu thủ đều giữ được sự tự tin ra tranh tài. Ảnh: WORLDVOLLEYBALL

Theo thống kê chính thức của ban tổ chức, trong các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu, chủ công Phạm Quỳnh Hương là người ghi điểm nhiều nhất cho đội bóng của HLV Nguyễn Trọng Linh với 62 điểm qua các trận đã thi đấu. Đứng ngay sau Quỳnh Hương là Bùi Thị Ánh Thảo (57 điểm) và Lê Thùy Linh (53 điểm). Cầu thủ trẻ Việt Nam đã trải qua các trận đấu trước đối thủ U21 Indonesia, U21 Serbia, U21 Canada, U21 Argentina, U21 Puerto Rico, U21 Ai Cập, U21 Chile và U21 CH Dominica.

HLV Nguyễn Trọng Linh đánh giá: “Mỗi đội bóng có trường phái thi đấu khác nhau vì thế từ cơ hội hiếm có được thi đấu trên đấu trường quốc tế, cầu thủ trẻ của Việt Nam nắm bắt được thêm nhiều kinh nghiệm về chuyên môn”.

Sau giải bóng chuyền vô địch trẻ U21 thế giới 2025, các tuyển thủ sẽ tiếp tục tham dự giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 từ ngày 30-8 tới 13-9 ở Vĩnh Phúc (Phú Thọ). Giải đấu dành cho 8 đội nam, 8 đội nữ trẻ của các đội đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2025. Trong giải này, từng đội bóng được phép bổ sung 2 VĐV nhóm tuổi U23 vào đội hình thi đấu.