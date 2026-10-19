HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Người đặc biệt của bóng chuyền nữ Việt Nam

Trong số 8 HLV trưởng góp mặt ở nội dung nữ Giải vô địch bóng chuyền các CLB quốc gia 2026, Nguyễn Thị Ngọc Hoa là gương mặt đặc biệt, thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

HLV Ngọc Hoa là gương mặt nữ duy nhất đang là HLV trưởng tại Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Xuyên suốt sự nghiệp từ khi làm cầu thủ cho tới vai trò HLV trưởng lúc này, Nguyễn Thị Ngọc Hoa chỉ đồng hành với 1 đội bóng là VTV Bình Điền Long An. Thống kê trong 3 mùa giải gần nhất tại bóng chuyền nữ Việt Nam (năm 2024, 2025, 2026), Ngọc Hoa là gương mặt nữ duy nhất đảm trách vai trò HLV trưởng chỉ đạo chuyên môn của 1 đội bóng tại sân chơi hàng đầu.

Năm ngoái, HLV trưởng Ngọc Hoa xuất sắc giành ngôi vô địch quốc gia 2025, bảo vệ vị trí số 1 từng đạt được trong năm 2024 cùng VTV Bình Điền Long An.

Từ khi Giải bóng chuyền đội mạnh quốc gia đổi tên thành Giải vô địch quốc gia vào năm 2004 tới nay, HLV Ngọc Hoa là trường hợp nữ HLV trưởng đầu tiên có ngôi vô địch. Rất nhiều đội bóng nữ trong nước đã giành vị trí số 1 quốc gia nhưng đều do các HLV trưởng là nam.

“Với tôi ở bất kỳ cương vị nào, dù là VĐV hay HLV thì điều mình phải giữ cao nhất chính là sự tập trung vào chuyên môn. Nếu bản thân không có ý thức về công việc mình đang làm thì sẽ rất khó đạt được kết quả cao nhất”, HLV Ngọc Hoa từng trải lòng.

Trên sân, HLV Ngọc Hoa luôn tìm cách để học trò có được quyết tâm thi đấu cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện của Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Bên cạnh công việc tại VTV Bình Điền Long An, cô tiếp tục tham gia Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và lần đầu đảm nhận vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia tại chặng 2 SEA V.League 2026. Với Ngọc Hoa, trọng trách mới là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn trong công tác chuyên môn.

Sinh năm 1987, Ngọc Hoa trưởng thành từ hệ thống đào tạo bóng chuyền Long An. Khi còn thi đấu, cô là một trong những phụ công xuất sắc của VTV Bình Điền Long An và đội tuyển nữ Việt Nam, góp công vào nhiều thành tích đáng nhớ. Sau khi chuyển sang công tác huấn luyện, cô bắt đầu từ tuyến trẻ trước khi từng bước đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng hơn.

Ngọc Hoa từng song hành vai trò cầu thủ và trợ lý HLV trong năm 2024 và đầu năm 2025, trước khi chính thức dẫn dắt VTV Bình Điền Long An từ vòng 2 Giải vô địch quốc gia 2025. Ngay mùa đầu tiên giữ cương vị HLV trưởng, cô cùng các học trò giành chức vô địch.

Trên băng ghế chỉ đạo, Ngọc Hoa tạo dấu ấn bằng phong cách điềm đạm, gần gũi. Cô hiếm khi lớn tiếng trách móc cầu thủ sau những tình huống xử lý chưa tốt, thay vào đó chú trọng động viên, giúp học trò nhận ra sai sót và tự tin sửa chữa. Với nữ HLV, duy trì tinh thần thi đấu và sự tập trung là yếu tố quan trọng để toàn đội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khi có chiến thắng, cô và trò luôn chung cảm xúc hân hoan nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Qua nhiều thế hệ, bóng chuyền Việt Nam đã ghi dấu ấn của nhiều HLV nữ tài năng. Nguyễn Thị Ngọc Hoa khiêm tốn nhìn nhận bản thân vẫn cần học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ đồng nghiệp và những người thầy đi trước. Với tài năng, sự tận tâm và tinh thần cầu tiến, cô xứng đáng là một trong những gương mặt đáng trân trọng của bóng chuyền Việt Nam nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.