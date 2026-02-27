HLV Nguyễn Đình Hoàng tin các học trò sẽ “gieo sầu” lên Thái Lan

Đội tuyển futsal Việt Nam tự tin sẽ vượt qua đội chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết. Ảnh: FAT

Đến trước trận bán kết, các cầu thủ Việt Nam gặp bất lợi về thể lực khi thi đấu 3 trận trong 3 ngày liên tiếp ở bảng cùng vào giữa trưa là 13g30. Trong khi đó Thái Lan vào bảng đấu 3 đội nên được nghỉ lượt vào ngày 25-2 Mặt khác, đội chủ nhà cũng không mất nhiều sức để giành ngôi đầu bảng A trước Indonesia và Malaysia.

Dù vậy, HLV Nguyễn Đình Hoàng tỏ ra tự tin các học trò sẽ tiếp tục “gieo sầu” lên đội chủ nhà qua chia sẻ: “Thái Lan có lợi về thể lực và sân nhà. Họ có những cầu thủ tương đối chất lượng, lối chơi đa dạng, nhưng ban huấn luyện cũng đã xem và nghiên cứu kỹ. Sau các trận vừa qua, họ cũng đã bộc lộ một vài điểm yếu. Ban huấn luyện sẽ cố gắng khai thác những điều đó và đội sẽ thi đấu thật tốt, giải quyết những tình huống trong trận để có được kết quả tốt nhất. Theo tôi cơ hội chiến thắng của chúng ta là 50/50. Đội nào bắt nhịp tốt, thể hiện đúng khả năng thì đội đó sẽ giành chiến thắng cuối cùng”.

HLV Đình Hoàng. Ảnh: FAT

Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ dành ngày nghỉ thi đấu 27-2 để tập phục hồi thể lực cho các cầu thủ, HLV Đình Hoàng nói: “Sau 3 trận thi đấu trong 3 ngày liên tiếp, nền tảng thể lực các cầu thủ đã suy giảm nhiều. Trong buổi tập chiều 27-2, ban huấn luyện cũng sẽ có kế hoạch để hồi phục thể lực cho các cầu thủ và chuẩn bị đấu pháp thi đấu với Thái Lan”.

Trong những lần so tài gần đây các cầu thủ Việt Nam không hề lép vế với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Ngoài trận thắng 2-1 trong trận chung kết giải futsal nữ Đông Nam Á 2024, đội tuyển Việt Nam cũng hòa Thái Lan 2-2 trong trận quyết định tại giải giao hữu do Thái Lan tổ chức năm 2024 mà các cầu thủ Việt Nam giành Cúp vô địch chung cuộc.

Trận bán kết giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 28-2. Trước đó vào lúc 15g30 là trận bán kết 1 giữa Australia và Philippines.