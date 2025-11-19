HLV Nepal nói gì về vụ kiện Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ, chấn động bóng đá thế giới?

Vụ việc Malaysia bị FIFA phạt nặng vì bê bối nhập lậu 7 cầu thủ vẫn đang diễn ra rất nóng, chấn động làng bóng đá thế giới vì tính chất nghiêm trọng và trắng trợn của nó. Trước đó, đã có nhiều đồn đoán về việc, bên nào đưa vụ việc lên FIFA. Có nhiều tin đồn rằng bên khiếu nại lên FIFA là... Indonesia hoặc 2 "khổ chủ" Nepal - Việt Nam. Bởi chính Nepal và Việt Nam là nạn nhân, bị Malaysia sử dụng các cầu thủ nhập lậu đánh bại ở lượt đi, bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Mới đây sau trận Nepal vs Malaysia tại lượt về bảng F tối qua, HLV tạm quyền của tuyển Nepal, ông Hari Khadka đã bị phóng viên đặt câu hỏi rằng, có phải LĐBĐ Nepal đã chính thức khiếu nại lên FIFA về cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia hay không.

Trước vấn đề nhạy cảm này, ông Hari Khadka cho biết: "Tôi nghĩ là không. Tôi không biết FA Nepal có báo cáo việc đó lên AFC hay không".

Ông Hari Khadka cũng chia sẻ, đối đầu với địch thủ từng "ăn gian" để thắng mình, các cầu thủ Nepal vẫn hết sức tập trung vào bản thân, thay vì tỏ ra chán ghét hay cay cú:

"Như đội trưởng Kiran Chemjong đã nói, chúng tôi không muốn nói về bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang bị treo giò. Tôi chỉ tập trung vào màn trình diễn của các cầu thủ hiện có".

HLV Hari Khadka thận trọng khi vụ việc Malaysia bị FIFA phạt nặng vì nhập lậu 7 cầu thủ vẫn đang diễn ra căng thẳng, nhạy cảm.

Thực tế thì tối qua, dù bị thiệt thòi khi đóng vai "đội nhà" song lại phải đá trên sân của Malaysia (do tình hình bất ổn ở Nepal), thầy trò HLV Hari Khadka đã chơi ấn tượng. Đẳng cấp của họ vốn kém Malaysia khá nhiều, nhưng đã khóa chặt các đợt tấn công của Hổ Mã Lai. Phải tới phút 56, Malaysia mới ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Quay trở lại câu chuyện nhập lậu của Malaysia, thật đáng buồn cười là một bộ phận truyền thông và NHM nước này lại muốn chỉ trích những ai được cho là đã tố cáo họ lên FIFA. Khi Malaysia vi phạm luật FIFA, điều họ nên làm là chấp nhận hình phạt và khắc phục, thay vì chỉ trích bên nào đã đứng ra khiếu nại.

Nên biết, chính phía tuyển Nepal và Việt Nam đã phải chịu những tổn thất lớn trước hành vi sai phạm của bóng đá Malaysia.

ĐT Malaysia toàn thắng 5 trận trong năm 2025 tại bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 nhưng treo trên đầu họ là những án phạt cực nặng vì gian lận nhập tịch.

Hiện Malaysia vẫn đang cố cứu vớt tình thế bằng cách kháng cáo lên Tòa án thể thao, sau khi FIFA bác đơn khiếu nại của họ. Việc Malaysia "cãi chầy cãi cối" thay vì hợp tác chịu phạt và khắc phục vấn đề rõ ràng khiến FIFA rất không hài lòng, FIFA mới nhất đã công bố những tài liệu đanh thép, cho thấy những vi phạm rõ ràng của bóng đá Malaysia trong việc nhập lậu 7 cầu thủ.

Thậm chí, FIFA còn yêu cầu truy cứu trách nhiệm liên đới của các LĐBĐ khác có thể liên quan vụ việc, đồng thời yêu cầu điều tra hình sự ở một số khu vực mà tại đó, việc sửa hồ sơ cá nhân là vi phạm pháp luật.

Với việc cố gắng cãi chầy cãi cối, không loại trừ khả năng Malaysia chẳng được giảm án phạt, mà còn bị FIFA phạt tăng nặng, kèm án phạt bổ sung cũng rất nặng từ AFC. Nhẹ thì Malaysia sẽ bị xử thua ngược ở trận đấu với Nepal - Việt Nam tại lượt đi bảng F, nặng hơn thì họ có thể bị loại luôn ra khỏi vòng loại Asian Cup 2027, thậm chí bị cấm thi đấu quốc tế vài năm.