HLV Myanmar hết lời khen tuyển Việt Nam trước thềm “đại chiến” bảng B

Ở lượt trận thứ hai, Myanmar phải nhận thất bại nặng nề 1-6 trước Úc. Trận thua này khiến đại diện xứ chùa Vàng rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Thừa nhận sự chênh lệch về trình độ, HLV Wa Ka Wai cho biết Australia là đội bóng đẳng cấp, từng góp mặt ở sân chơi World Cup và sở hữu nền tảng thể lực cũng như kỹ chiến thuật vượt trội. Theo bà, với một tập thể còn nhiều cầu thủ trẻ như Myanmar, những trận đấu như vậy là cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.

HLV tuyển Myanmar Wa Ka Wai

Dẫu vậy, nhà cầm quân này không tỏ ra bi quan. Bà nhấn mạnh mục tiêu của Myanmar không chỉ dừng lại ở kết quả ngắn hạn, mà còn hướng tới quá trình phát triển dài hơi cho futsal nước nhà. Việc được cọ xát với những đội bóng hàng đầu khu vực được xem là bước đệm quan trọng cho các cầu thủ trẻ trưởng thành trong tương lai.

Nói về cuộc đối đầu với tuyển futsal Việt Nam ở lượt trận cuối, HLV Wa Ka Wai thẳng thắn đánh giá đây là một trong những đội mạnh nhất khu vực hiện tại. Bà cho rằng Việt Nam sở hữu lối chơi tổ chức tốt, kỷ luật và giàu tốc độ, đồng thời luôn duy trì được sự ổn định ở các giải đấu lớn. Dù vậy, Myanmar sẽ vào sân với tinh thần đoàn kết, quyết tâm thể hiện hình ảnh tích cực và thi đấu bằng tất cả khả năng.

Với tuyển futsal Việt Nam, trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp, còn với Myanmar, đó là cơ hội để khẳng định bản lĩnh và danh dự. Trong bối cảnh cục diện bảng B đang dần ngã ngũ, màn so tài giữa hai đội hứa hẹn vẫn sẽ diễn ra với tốc độ cao và tinh thần cạnh tranh quyết liệt, đúng với tính chất của một trận “đại chiến” khu vực.

Cục diện bảng B

Cục diện bảng A

Trong một động thái khác, tối nay futsal nữ Indonesia hòa Malaysia 4-4. Với kết quả này, sau 2 trận Indonesia mới có 1 điểm, bất lợi nhất ở bảng A (tạm thời đứng cuối bảng). Lúc 18h30 ngày mai 26/2, bảng A diễn ra trận đấu cuối Malaysia vs Thái Lan.