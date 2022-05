HLV Mourinho cùng AS Roma giành vé vào chung kết Conference League

Cả AS Roma và Leicester đều sẽ giành toàn bộ sức lực cho trận bán kết Conference League do đã hết mục tiêu ở giải quốc nội. Tại Serie A, thầy trò HLV Mourinho đã chính thức không còn cơ hội cạnh tranh top 4. Trong khi đó, Leicester đang đứng giữa bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và gần như không còn mục tiêu để phấn đấu.

Cả hai đội đã hòa nhau 1-1 trên đất Anh. Do đó, AS Roma có đôi chút lợi thế khi sẽ được quyền tự quyết trên sân nhà Olimpico. Ngoại trừ trận thua Juventus hồi đầu năm, AS Roma đang chuỗi 10 trận bất bại ở "thánh đường" này.

Diễn biến trận đấu AS Roma vs Leicester

Bàn thắng của Tammy Abraham trong hiệp một là vừa đủ để AS Roma giành chiến thắng tối thiểu trước Leicester và tiến đến trận chung kết đầu tiên của Conference League với tổng tỷ số 2-1. Đây cũng là trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên của đội bóng Italy kể từ năm 1991.

Tương tự như trận lượt đi, AS Roma vẫn là những người nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút thứ 8, Lorenzo Pellegrini thực hiện cú sút phạt hiểm hóc, tuy nhiên thủ thành Kasper Schmeichel đã thi đấu rất tập trung để cứu thua trông thấy.

Ngay sau tình huống bỏ lỡ trên, "Giallorrossi" lập tức có bàn mở tỷ số từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc đơn giản. Pellegrini vẫn là người thực hiện và bóng được rót thẳng đến vị trí của Tammy Abraham. Tiền đạo người Anh bật cao đánh đầu dũng mãnh, không cho thủ môn Schmeichel bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Một lần nữa phải rơi vào thế rượt đuổi, "Bầy cáo" tiếp tục thể hiện bộ mặt bế tắc đến cùng cực để tìm ra lời giải cho hàng thủ Roma được tổ chức phòng ngự theo phong cách điển hình của HLV Jose Mourinho.



Trong suốt hiệp một, bất chấp sự nỗ lực đẩy cao tốc độ trận đấu cùng sức ép mà Leicester liên tiếp tạo ra, đại diện nước Anh chỉ thực hiện được bốn cú sút mà không cú nào trúng mục tiêu. Trong khi đó, AS Roma thi đấu phòng ngự phản công nhưng tung ra tới 7 cú sút và 3 lần đi trúng khung thành của thủ môn Schmeichel.



"Bức tường" mà HLV Mourinho một lần nữa cho thấy sự khó chịu ở đấu trường châu Âu. Không còn mắc sai lầm như ở lượt đi, "Giallorrossi" cho thấy sự chắc chắn gần như tuyệt đối trong xuyên suốt trận đấu.

Điều này khiến Leicester dù cầm bóng áp đảo nhưng chỉ biết liên tục tung ra những cú sút cầu may về phía khung thành đội chủ nhà. Trong khi đó, AS Roma hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu sớm hơn ở phút 80 nhưng Nicola Zalewski lại sút trúng một hậu vệ ở tư thế đối diện khung thành.

Giành chiến thắng vừa đủ, đội bóng thủ đô Italy đứng trước cơ hội giải tỏa cơn khát danh hiệu đã kéo dài kể từ năm 2007. Đối thủ của Roma sẽ là Feyenoord khi đội bóng đến từ Hà Lan đã loại Marseille với tổng tỷ số 3-2 trong trận bán kết còn lại.



Trong khi đó, HLV Mourinho đi vào lịch sử với tư cách nhà cầm quân đầu tiên tham dự cả 3 trận chung kết giải đấu cúp do UEFA tổ chức gồm Champions League, Europa League và Europa Conference League. Nếu vô địch, "Người đặc biệt" cũng sẽ trở thành HLV đầu tiên thâu tóm cả 3 danh hiệu này.





