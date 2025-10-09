HLV Miguel Angel Russo qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư.

“CLB Atletico Boca Juniors xin thông báo về sự ra đi của Miguel Angel Russo với nỗi buồn sâu sắc”, CLB đăng trên mạng xã hội. “Miguel đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong tổ chức của chúng tôi và sẽ luôn là tấm gương về niềm vui, sự ấm áp và sự cống hiến. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình và những người thân yêu của ông trong thời khắc đau buồn này. Vĩnh biệt, Miguel thân yêu!”.

Russo, người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2017, đã ký hợp đồng dẫn dắt Boca Juniors nhiệm kỳ thứ 3 vào tháng 6. Trước đó, ông từng dẫn dắt đội bóng vào năm 2007 và từ năm 2020 đến 2021. Giải đấu lớn gần nhất của Russo với Boca Juniors là tại FIFA Club World Cup 2025 vào tháng 7 vừa qua. Ông sau đó vẫn dẫn dắt đội bóng trước khi xin nghỉ phép vào cuối tháng trước do sức khỏe yếu. Trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị HLV trưởng Boca Juniors là trận đấu với Central Cordoba tại sân vận động La Bombonera vào ngày 21-9. Kể từ đó, các trợ lý của ông là Claudio Ubeda và Juvenal Rodriguez đã tiếp quản vị trí này.

Russo có sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng trải dài qua hơn chục CLB ở Argentina, Chile, Mexico, Tây Ban Nha và Colombia, Tại Argentina, ông cũng từng dẫn dắt 2 đội bóng nổi tiếng khác - San Lorenzo (2008-2009 và 2024-2025) và Racing Club (2010). Ở nước ngoài, ông từng huấn luyện Universidad de Chile, Salamanca của Tây Ban Nha, Morelia của Mexico, Millonarios của Colombia, Alianza Lima của Peru, Cerro Porteno của Paraguay, và Al Nassr của Saudi Arabia.

Khi còn là cầu thủ, Russo là tiền vệ của Estudiantes de La Plata, nơi ông ra mắt chuyên nghiệp vào năm 1975 và dành toàn bộ sự nghiệp của mình ở đó. Ông đã giành chức vô địch quốc gia vào các năm 1982 và 1983, trước khi giải nghệ vào năm 1988.