HLV Mauro Jeronimo: Mơ ước đưa PVF-CAND thăng hạng V-League

" Như tôi đã từng nói, chúng tôi có 2 mục tiêu ở mùa giải năm năm. Đầu tiên là về mặt kết quả, chúng tôi đặt mục tiêu thắng từng trận đấu một, cứ như thế đến hết mùa giải. Tôi đã gắn bó với lứa cầu thủ trẻ của PVF-CAND từ rất lâu. Đương nhiên, tôi mong muốn đội bóng có thể giành quyền lên V-League ngay ở mùa giải năm nay ", HLV Mauro Jeronimo trả lời phỏng vấn tại lễ xuất quân mùa giải 2023 của CLB PVF-CAND.

Lãnh đạo CLB không giao chỉ tiêu thành tích cụ thể. Dù vậy, cá nhân HLV Jeronimo quyết tâm đưa PVF-CAND với nòng cốt là các cầu thủ trẻ lên chơi ở V-League mùa sau. Trong mùa giải 2022, PVF-CAND khi còn tên gọi Phố Hiến xếp hạng 5 chung cuộc ở giải Hạng Nhất.

HLV Mauro muốn cùng PVF-CAND lên hạng.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ xuất quân: "Những năm qua, ngành tập trung phát triển câu lạc bộ Công an Nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, xuất sắc vô địch hạng Nhất Quốc gia 2022 và thăng hạng V-League 2023. Hiện nay đã chuyển giao và đổi tên thành câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Đây là niềm vinh dự, là động lực để câu lạc bộ PVF-CAND tiếp nối thành công, quyết tâm nỗ lực giành kết quả cao nhất tại giải hạng Nhất Quốc gia 2023".

Ở mùa giải 2023, PVF-CAND tiếp tục sử dụng đội hình trẻ với nhiều gương mặt đáng chú ý như Huỳnh Công Đến, Võ Nguyên Hoàng, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn,… Ngoài ra cũng có những sự bổ sung chất lượng như Lục Xuân Hưng, Nguyễn Thanh Tuấn, Võ Ngọc Tỉnh, Ngô Đức Hoàng, Nguyễn Văn Tùng,...

"Phải nhìn nhận rằng đội hình của chúng tôi đa phần là những cầu thủ trẻ mới ngoài đôi mươi. Do đó, mục tiêu thứ 2 của tôi là muốn cầu thủ được trau dồi, rèn luyện trong quá trình tham dự giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia, đáp ứng các yêu cầu thi đấu chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ không bất chấp đánh đổi hoặc bằng mọi giá để chiến thắng. Quan trọng là sự trưởng thành của cầu thủ ", HLV Jeronimo nói.

Đối thủ chính của PVF-CAND trong cuộc đua giành vé thăng hạng là CLB Quảng Nam. Đây là 2 đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ đủ trình độ thi đấu tại V-League.

PVF-CAND sẽ có trận mở màn mùa giải mới bằng cuộc đọ sức với đối thủ Đà Nẵng ở vòng loại Cúp Quốc gia 2023 vào ngày 2/4. Sau đó 4 ngày, họ có chuyến làm khách trước Hoà Bình FC trong khuôn khổ vòng 1 giải hạng Nhất 2023.