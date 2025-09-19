HLV Mano Polking tiếc vì CAHN hụt mất chiến thắng trên đất Trung Quốc

Trong trận ra quân AFC Champions League Two, CAHN đã không thể giành chiến thắng dù áp đảo Beijing Guoan . Họ dứt điểm 29 lần so với 11 của chủ nhà, có 9 lần đưa bóng đi trúng đích so với 4 bên kia chiến tuyến. Nhưng rốt cuộc, với 2 tình huống xử lý hớ hênh của Nguyễn Filip mà CAHN chỉ có được kết quả hòa 2-2.

Đây là tỷ số không làm HLV Mano Polking mãn nguyện. Sau trận, ông đã bày tỏ sự tiếc nuối: “Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Đối thủ của chúng tôi rất mạnh, nhưng chúng tôi thể hiện sự bền bỉ và pressing tốt. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu.

Chúng tôi xứng đáng có 3 điểm với màn trình diễn này, nhưng CAHN đã để vuột mất cơ hội. 1 điểm cũng sẽ giúp chúng tôi cạnh tranh trong bảng đấu nhưng đáng ra chúng tôi phải có 3 điểm. Quan trọng là màn trình diễn của chúng tôi vẫn rất tốt. Chúng tôi chỉ có vài khoảnh khắc mất tập trung trong trận đấu”.

Đúng như HLV Polking đã nói, CAHN ném đi rất nhiều cơ hội như tình huống đối mặt hỏng ăn của Đình Bắc, pha dứt điểm nhẹ trong tư thế thoáng của Alves Dos Santos… 29 cú đá nhưng chỉ ghi được 2 bàn trong khi lại thua 2 bàn từ các tình huống không đáng có, thực sự CAHN đã tự ném đi cơ hội giành 3 điểm để vươn lên trong bảng đấu.

Trong cuộc họp báo, HLV Polking cũng giải thích lý do không dùng Quang Hải ở trận này. “Cậu ấy bị chấn thương ở trận đấu trước và sau khi kiểm tra, chúng tôi nhận thấy cậu ấy cần vài tuần hồi phục. Ban đầu tôi định đưa cậu ấy sang, nhưng cuối cùng lại để cậu ấy ở lại Việt Nam. Cậu ấy có thể vẫn còn chấn thương một thời gian, nhưng những phương án thay thế hôm nay đã chơi rất tốt”.

Sau lượt trận mở màn, CAHN đang cùng Beijing Guoan đứng thứ 2 bảng E. Rất bất ngờ là đội bị đánh giá yếu nhất là Tai Po (Hồng Kông Trung Quốc) đã đánh bại MacArtur để vươn lên dẫn đầu.