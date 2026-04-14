HLV Man Utd phẫn nộ: Trọng tài sai rõ ràng, ra quyết định tệ chưa từng thấy

Ở vòng 32 giải Ngoại Hạng Anh ngày 14/4, HLV Michael Carrick đã không giấu được sự bức xúc sau thất bại 1-2 của Manchester United trước Leeds United ngay tại Old Trafford. Tâm điểm tranh cãi là chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Lisandro Martinez. Đây là tình huống mà HLV Carrick gọi là “một trong những quyết định tệ nhất” ông từng chứng kiến.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở hiệp hai, khi tổ VAR đề nghị trọng tài chính Paul Tierney xem lại pha va chạm giữa Lisandro Martinez và Dominic Calvert-Lewin. Sau khi xem lại tình huống, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ người Argentina vì lỗi giật tóc, đồng nghĩa anh sẽ bị treo giò ba trận.

Nhà cầm quân của Manchester United cho rằng pha bóng không mang tính bạo lực như nhận định của tổ VAR. Theo ông, Martinez chỉ mất thăng bằng và vô tình chạm vào tóc đối phương, chứ không hề có hành vi kéo hay giật rõ ràng. Ông cũng tiết lộ đội bóng đang cân nhắc khả năng kháng cáo.

Sau trận, Carrick phản ứng gay gắt: “Đó là một quyết định gây sốc. Đây là trận thứ hai liên tiếp chúng tôi phải chịu những quyết định bất lợi như vậy, nhưng lần này là một trong những quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến”.

“Đó không phải kéo, cũng không phải giật tóc hay hành vi bạo lực. Cậu ấy chỉ chạm vào bóng rồi lại bị đuổi khỏi sân. Tệ hơn nữa là trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định. Chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại vì đây là một sai sót quá rõ ràng. Thật sự khó chấp nhận”, ông nói thêm.

Nhà cầm quân này cũng nhắc lại việc đội bóng vừa bị từ chối một quả phạt đền ở trận gặp Bournemouth, đồng thời Harry Maguire cũng từng bị đuổi khỏi sân trước đó - những quyết định mà ông cho là bất lợi liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, cựu đội trưởng Manchester United Roy Keane lại có quan điểm thực tế hơn khi bình luận trên Sky Sports.

Ông thừa nhận chiếc thẻ đỏ là “khá nặng tay”, nhưng nhấn mạnh đó là điều đội bóng cũ cần chấp nhận: “Cậu ấy rõ ràng đang thất vọng, nhưng bóng đá là vậy, bạn phải chấp nhận. Ở góc nhìn của một cựu cầu thủ, quyết định đó có vẻ khá nặng tay. Nhưng thực tế là những tình huống tương tự trước đây cũng đã có người bị đuổi. Luật bây giờ có VAR rồi, nên dù thấy khắc nghiệt, bạn vẫn phải chấp nhận thôi, chuyện này không phải lần đầu xảy ra".

Calvert-Lewin cũng lên tiếng bảo vệ quyết định của trọng tài. Anh cho biết mình cảm nhận rõ việc bị tác động vào tóc và chỉ đơn giản báo lại với trọng tài, còn việc rút thẻ là quyền của họ.

Về phía Leeds, HLV Daniel Farke hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông cho rằng đội bóng của mình đáng ra có thể dẫn cách biệt lớn hơn ngay trong hiệp một, nhưng vẫn đánh giá cao bản lĩnh khi chịu sức ép cuối trận.

Đây là lần đầu tiên Manchester United thua Leeds trên sân nhà kể từ năm 1981. Trận đấu chứng kiến cú đúp của Noah Okafor, giúp đội khách tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng.

Theo lịch thi đấu, Manchester United sẽ đối đầu Chelsea ngày 19/4 trước khi về lại Old Trafford tiếp đón Brentford. Cả hai trận đấu đều diễn ra lúc 02h00 (giờ Việt Nam).