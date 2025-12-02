HLV Malaysia lo thua Lào trước khi gặp U22 Việt Nam

U22 Malaysia là một trong 2 đối thủ của U22 Việt Nam ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33. Huấn luyện viên Nafuzin Zain cho biết mục tiêu trước mắt của đội bóng này là thắng U22 Lào trước khi bước vào trận đấu quan trọng nhất với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng lo ngại tiếp tục gặp "dớp" không thắng trận đầu tiên.

"Trong 2 giải đấu trước, chúng tôi đều gặp khó vì thất bại trong trận ra quân. Giành 3 điểm ở trận đấu đầu tiên rất quan trọng để mở ra cơ hội vào vòng sau. Đó là lý do tôi cần những cầu thủ tốt nhất trước khi bước vào trận thứ hai (gặp U22 Việt Nam" , ông Nafuzin Zain nói.

U22 Malaysia ở cùng bảng U22 Việt Nam.

Khi môn bóng đá của SEA Games 33 sắp khởi tranh, U22 Malaysia chưa có đầy đủ lực lượng. Theo kênh truyền hình Astro Arena, một số trụ cột của U22 Malaysia chưa được câu lạc bộ cho phép sang Thái Lan dự giải. Lý do là giải vô địch quốc gia của Malaysia không nghỉ trong thời gian diễn ra SEA Games.

"Việc có các cầu thủ tốt nhất cũng quan trọng đối với khâu chuẩn bị. Trong 2 giải đấu gần nhất, chúng tôi không phải đối mặt với những khó khăn như hiện tại", huấn luyện viên Nafuzin Zain cho biết.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Malalaysia do ông Nafuzin Zain dẫn dắt không vượt qua vòng bảng. Đây cũng là lực lượng nòng cốt của U22 Malaysia tham dự SEA Games 33. Trong khi đó, cũng tại giải Đông Nam Á diễn ra cách đây vài tháng, U23 Việt Nam giành chức vô địch.

Tham dự SEA Games 33, U22 Việt Nam thi đấu trận đầu tiên gặp U22 Lào vào ngày 4/12. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được nghỉ lượt trận thứ hai, khi U22 Lào chạm trán U22 Malaysia. Trận U22 Việt Nam đấu với U22 Malaysia diễn ra ngày 11/12.