HLV Malaysia khuyên CĐV “phải biết chấp nhận” nếu đội nhà thua tuyển Việt Nam

HLV Malaysia dường như cũng không mấy lạc quan vào kịch bản đội nhà sẽ vượt qua tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup.

HLV Datuk K Rajagobal, người từng dẫn dắt U23 và ĐTQG Malaysia vừa đưa ra quan điểm rất đáng chú ý trước khi đội nhà chạm trán tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2026.

Theo ông Rajagobal, người hâm mộ không nên đặt kỳ vọng quá cao vào Harimau Malaya, thay vào đó hãy sẵn sàng đón nhận mọi kết quả khi đội nhà chạm trán tuyển Việt Nam.

Điều này dựa trên những khó khăn mà tuyển Malaysia đã phải gánh chịu trong thời gian gần đây, nói cách khác, CĐV không thể đổ lỗi cho huấn luyện viên tạm quyền của Harimau Malaya, ông Tan Cheng Hoe, và các cầu thủ nếu không đạt được kết quả như mong đợi trong trận đấu với Việt Nam.

HLV Rajagobal cũng khuyên người hâm mộ cần phải thực tế về đội hình hiện tại của Cheng Hoe, đang phải đối mặt với những vấn đề như sự vắng mặt của nhiều ngôi sao, vấn đề chấn thương và gần đây nhất là sự ra đi của tiền vệ Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal. Hơn nữa, tuyển Malaysia cũng đang phải đối mặt với thử thách rất lớn khi đụng đương kim vô địch Việt Nam, vốn sở hữu đội hình nhiều ngôi sao.

HLV người Malaysia cho rằng người hâm mộ phải biết cách chấp nhận nếu đội nhà thua tuyển Việt Nam,

"Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề từ góc độ của những cầu thủ mà chúng ta đang có. Giải đấu đã bắt đầu và chúng ta đã vào bán kết. Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể nói là hãy tiếp tục chiến đấu với những gì chúng ta đang có."

"Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để mất, chỉ cần tận hưởng trận đấu thôi. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta phải thực tế, mọi người đều hiểu tình hình của đội tuyển Harimau Malaya và giờ thì mọi người cũng hiểu về bóng đá rồi."

"Chúng ta đã vào bán kết rồi, đừng nghĩ ngợi gì khác, cứ thi đấu và xem điều gì sẽ xảy ra. Cho dù bạn là đội được đánh giá cao hơn hay không, cứ tiếp tục cố gắng, đôi khi ngay cả những đội được đánh giá cao cũng có thể thua cuộc trước tuyển Việt Nam” - HLV Rajagobal nói.

Tuyển Việt Nam đang được đánh giá "cửa trên" trước khi gặp Malaysia.

Tại AFF Cup năm nay, HLV Tan Cheng Hoe gặp khó khăn trong việc xây dựng một đội hình mạnh để dự giải. AFF Cup diễn ra ngoài lịch thi đấu của FIFA, trong khi các đội bóng thuộc giải Super League hiện đang chuẩn bị cho mùa giải tới sẽ khai mạc vào ngày 21/8.

“Hổ Mã Lai” thiếu vắng nhiều ngôi sao như Arif Aiman Hanapi, Faisal Halim, Dion Cools và Stuart Wilkin, cùng với các vấn đề chấn thương, đặc biệt là tiền vệ Endrick Dos Santos. Mới nhất, HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục phải đối mặt bài toán khó khi mất đi sự phục vụ của Wan Kuzain, người buộc phải trở lại câu lạc bộ Sporting JAX ở Mỹ.

Theo lịch, tuyển Malaysia sẽ gặp tuyển Việt Nam vào các ngày 16 và 19/8. Hiện thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đang sở hữu kỷ lục với chuỗi 22 trận bất bại liên tiếp ở mọi đấu trường, trong đó có 19 trận thắng.