HLV Malaysia: "Hãy quên 7 cầu thủ nhập tịch đi, giờ phải cố mà thắng tuyển Lào"

“Những ngày qua, đâu đâu cũng thấy nhắc về bóng đá Malaysia, từ báo chí khu vực đến cả truyền thông quốc tế. Nhưng tôi hi vọng các cầu thủ không bị cuốn theo những gì đang diễn ra. Họ cần tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Chính xác hơn là tuyển Malaysia phải quên 7 cầu thủ nhập tịch kia đi. Vẫn còn những nhân tố khác đủ sức đương đầu với thử thách. HLV Peter Cklamovski phải tin tưởng vào những gì đang có trong tay và trước mắt phải tập trung để cố gắng thắng 2 trận gặp Lào”, HLV kỳ cựu của bóng đá Malaysia, ông Sulaiman Hussin nói trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Sinar Harian.

Tuyển Malaysia bất ngờ mạnh lên và thắng áp đảo tuyển Việt Nam 4-0 nhờ dàn cầu thủ nhập tịch. Nhưng rồi sau đó họ phải nhận án phạt từ FIFA vì giả mạo giấy tờ.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt vì liên quan đến vấn đề làm giả giấy tờ. FAM phải nộp phạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca bị phạt hơn 70 triệu đồng và treo giò 12 tháng.

Dù FAM khẳng định sẽ kháng cáo nhưng khả năng trắng án không cao. Dư luận đánh giá những nỗ lực hiện tại chỉ giúp tuyển Malaysia không bị cấm thi đấu quốc tế, còn khả năng bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 là khó tránh.

Danh sách tập trung đợt FIFA Days tháng 10 của tuyển Malaysia.

Theo quan điểm của HLV Sulaiman Hussin, tuyển Malaysia lúc này cần gạt bỏ mọi ồn ào để toàn tâm hướng tới trận đấu gặp Lào vào ngày 9/10 và 14/10 tới. Trong đó, vai trò của HLV trưởng Peter Cklamovski sẽ là yếu tố then chốt, với yêu cầu cần vực dậy tâm lý cho toàn đội, đồng thời lắp ghép lại bộ khung đội tuyển với những nhân tố hiện có trong tay.

Vừa qua, danh sách tập trung tuyển Malaysia gồm 29 cầu thủ đã được công bố. Đội bóng này vẫn có tới 15 cầu thủ nhập tịch, nhưng chất lượng không thể so sánh được với 7 cái tên từng giúp họ đánh thắng tuyển Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 vừa qua.

“Giờ là lúc HLV trưởng thể hiện tài năng của mình. Tôi vẫn đánh giá những cái tên được triệu tập lần này có năng lực tốt. Và quan trọng nhất là chúng ta phải có niềm tin, tin vào việc tuyển Malaysia đủ sức chinh chiến dù có hay không có 7 cầu thủ nhập tịch kia”, HLV Sulaiman Hussin nhấn mạnh.