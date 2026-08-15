HLV Malaysia chỉ ra “nhân tố đáng sợ nhất” của ĐT Việt Nam, nói lời đanh thép trước đại chiến

HLV và trụ cột tuyển Malaysia đánh giá rất cao tuyển Việt Nam nhưng đều khẳng định “Hổ Mã Lai” có cơ sở để giành chiến thắng ở trận bán kết lượt đi.

Tại buổi họp báo trước trận, HLV Tan Cheng Hoe phát biểu bày tỏ sự lạc quan trước bán kết lượt đi AFF Cup 2026 gặp tuyển Việt Nam: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi đội đã giành quyền vào bán kết và chuẩn bị đối đầu với Việt Nam vào ngày mai. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các CĐV đã luôn ủng hộ chúng tôi. Sự cổ vũ của họ là nguồn động lực rất lớn để toàn đội thi đấu tốt trong trận đấu ngày mai".

HLV Tan Cheng Hoe đưa ra những nhận định đánh giá rất cao tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng gửi thông điệp mạnh mẽ rằng “Hổ Mã Lai” sẽ hướng tới kết quả tốt nhất.

“Tuyển Việt Nam là một đội bóng mạnh và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi không có được lực lượng mạnh nhất, nhưng đội vẫn có những cầu thủ giàu kinh nghiệm bên cạnh các cầu thủ trẻ. Điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung, tự tin vào khả năng của mình thay vì quá chú ý đến đối thủ. Được thi đấu trên sân nhà, chúng tôi cần nỗ lực hết sức để tìm kiếm cơ hội.

Trong tình hình hiện tại, mọi thứ không dễ dàng đối với đội bóng khi chúng tôi có một số cầu thủ chấn thương và thiếu hụt lực lượng. Với tư cách HLV, tôi sẽ cố gắng tìm ra phương án tốt nhất để đội có thể thi đấu hiệu quả và giành kết quả tốt".

HLV Malaysia tự tin trước trận gặp tuyển Việt Nam.

Vị thuyền trưởng của Malaysia thừa nhân ông không có kết quả tốt mỗi khi đối đầu tuyển Việt Nam, đồng thời cho rằng Quang Hải là nhân tố nguy hiểm nhất mà các cầu thủ đội nhà cần khóa chặt.

“Đây cũng là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ được thi đấu cho đội tuyển quốc gia, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm. Tôi tin rằng những trận đấu như thế này sẽ giúp họ trưởng thành hơn.

Tôi không có thành tích tốt khi đối đầu với Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam sở hữu một đội bóng mạnh và một HLV giỏi. Chúng tôi sẽ phải đặc biệt cảnh giác với những cầu thủ nguy hiểm bên phía Việt Nam, trong đó có Quang Hải”.

HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ sự lạc quan rằng đội nhà sẽ giành kết quả tốt ở Kuala Lumpur: “Tất nhiên, tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các CĐV trong trận đấu với Malaysia. Tinh thần của toàn đội đang rất tốt. Chúng tôi là một tập thể trẻ và sẽ nỗ lực hết sức để giành được kết quả tốt, bởi sau trận đấu này, chúng ta vẫn còn trận lượt về tại Hà Nội".

Trong khi đó, trung vệ Ubaidullah Shamsul cũng gửi thông điệp rất cứng rắn: "Ngày mai sẽ là một trận đấu lớn. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng để khiến Việt Nam phải thất vọng. Chúng tôi bị đánh giá thấp hơn, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai".

"Tuyển Malaysia rất mong muốn giành quyền vào chung kết. Vì vậy, ở trận đấu ngày mai, chúng tôi không được phép buông xuôi. Một kết quả hòa cũng có thể giúp chúng tôi có thêm động lực và lợi thế tinh thần trước trận lượt về tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và hy vọng các CĐV sẽ tận hưởng trận đấu".

Tuyển Malaysia không có lực lượng mạnh nhất để chạm trán tuyển Việt Nam.

Ubaidullah Shamsul chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã tập luyện cùng nhau và chiến đấu cùng nhau trong suốt thời gian qua. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải giữ được sự tập trung và tận hưởng trận đấu. Mỗi cầu thủ cần thi đấu vì tập thể và đặt lợi ích của đội bóng lên trên hết. Trong bóng đá, không có gì là không thể. Việt Nam là một đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để biến mục tiêu của mình thành hiện thực".

Trận bán kết lượt đi giữa tuyển Malaysia gặp Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày mai (16/8). Trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 20h00 ngày 19/8.