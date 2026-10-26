HLV Mai Xuân Hợp - Người giữ lửa bóng đá Thanh Hóa

Giữa vòng xoáy khắc nghiệt của V-League, khi tiền bạc, biến động nhân sự và những cuộc thay tướng có thể khiến một CLB chao đảo, HLV Mai Xuân Hợp vẫn chọn ở lại Thanh Hóa, nhận phần khó khăn về mình và cùng các học trò chiến đấu.

HLV Mai Xuân Hợp luôn mang tình yêu da diết với bóng đá quê hương Thanh Hóa. ẢNH: HOÀNG SƠN

Thanh Hóa thực tế vẫn chưa thoát khỏi những khó khăn và thử thách phía trước, song nếu vẫn còn ông Hợp, họ có một điểm tựa tinh thần để tiếp tục hành trình giữ gìn bản sắc bóng đá quê hương.

Ở CLB, cầu thủ truyền tai nhau: “Nhìn anh Hợp mà đá”

Tua ngược bánh xe thời gian hơn 1 năm về trước. Trong một lần trò chuyện với HLV Mai Xuân Hợp trước thềm mùa giải 2025-2026, ông chia sẻ về việc ban lãnh đạo đã mời một HLV người Hàn Quốc về làm “thuyền trưởng”. Ông Hợp trải lòng bằng chất giọng trầm, có phần hụt hẫng và buồn bã.

Bởi quyết định từ đội ngũ lãnh đạo khi ấy khiến mọi người bất ngờ, bởi ai cũng nghĩ rằng “ghế nóng” khi đó đã chắc nịch thuộc về HLV Mai Xuân Hợp, sau những gì ông đã cống hiến cho đội bóng quê hương từ khi còn là cầu thủ cho đến giai đoạn tạm quyền sau thời đồng nghiệp Velizar Popov.

Tài năng cầm quân của HLV Mai Xuân Hợp giúp ông có nhiều lựa chọn tốt hơn về nghề nghiệp. Cũng có những nơi đã mời ông về giữ vai trò trợ lý với chế độ đãi ngộ khá hấp dẫn. Nhưng nhà cầm quân sinh năm 1986 này quyết định ở lại xứ Thanh để hỗ trợ HLV mới, bởi chẳng ai phù hợp với đội bóng quê hương hơn ông. Điều quan trọng ông Hợp vẫn muốn chờ đợi cơ hội.

Thanh Hóa đang có khởi đầu thuận lợi tại V-League 2026-2027. ẢNH: HOÀNG SƠN

Khi ê-kíp Hàn Quốc phải nói lời chia tay vì thành tích không tốt, cùng với những vấn đề xảy ra ở cấp lãnh đạo, Thanh Hóa rơi vào vòng xoáy khủng hoảng tại V-League 2025-2026. Nợ chồng nợ, có thời điểm đội bóng chỉ còn 14 cầu thủ đủ điều kiện ra sân thi đấu. HLV Mai Xuân Hợp tiếp tục tiếp quản đội bóng, hứng mũi chịu sào...

HLV Mai Xuân Hợp yêu đội bóng quê hương, yêu cái nơi đã… tạo nên thương hiệu Mai Xuân Hợp. Nhìn cách ông truyền lửa từ phòng thay đồ đến ngoài đường biên cũng có thể cảm nhận được tình yêu và sự tận tâm dành cho đội bóng. Còn nhà cầm quân này thì nhớ lại: “Các cựu binh như Lê Văn Thắng, Hoàng Đình Tùng vẫn luôn ủng hộ tôi. Họ nói ‘Anh ơi, chiến đi, bọn em luôn luôn ở bên cạnh anh, nên anh tự tin lên’. Thế là chúng tôi cùng nhau chiến đấu”.

Chưa bao giờ HLV Mai Xuân Hợp kể công về mình. Khi chiến thắng, ông khen và nhắc đến các cầu thủ đầu tiên, đồng thời trân trọng sự ủng hộ từ người hâm mộ. Còn khi thất bại, ông nhận lỗi đầu tiên.

HLV Mai Xuân Hợp nhấn mạnh: “Sứ mệnh của đội bóng này lớn lắm. Giờ mà kể lại những chuyện đã qua thì tôi vẫn còn cảm giác sợ, toát lạnh người. Đây là đội bóng của quê hương tôi và bản thân được giao sứ mệnh cùng các cầu thủ chiến đấu để giữ lại cái tên Thanh Hóa trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Tôi chỉ muốn đóng góp công sức nhỏ bé giúp CLB vừa tồn tại, vừa phát triển và tiến xa hơn”.

Đội bóng của nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Trước thềm mùa giải 2026-2027 cũng vậy. Nhiều cầu thủ trưởng thành từ Thanh Hóa và những gương mặt có tên tuổi đã rời CLB. Vì thế, HLV Mai Xuân Hợp phải sớm tìm kiếm những cầu thủ mới để ổn định đội bóng. Nhân sự là khó khăn đầu tiên.

HLV Mai Xuân Hợp mong mỏi xây dựng CLB là một phần của người dân tỉnh Thanh Hóa. ẢNH: HOÀNG SƠN

Thứ 2, khi V-League đã cận kề ngày khởi tranh, đội bóng mới có nhà tài trợ mới vào tiếp quản. Một tuần trước khi mùa giải mới bắt đầu, ông Hợp mới có đầy đủ quân số nội binh, còn ngoại binh vẫn phải thử nghiệm, trong khi các đối thủ khác đã chốt nhân sự từ lâu.

Nhưng càng đá, Thanh Hóa càng hay. Nói như HLV Mai Xuân Hợp: “Cầu thủ Thanh Hóa chiến đấu dù 1 mét vuông”. Thanh Hóa khởi đầu thuận lợi, đi ngược lại những nhận định trước đó. Đội bóng xứ Thanh có 7 điểm, tạm xếp thứ 7 sau vòng 5. Lối chơi nhuần nhuyễn, tinh thần thi đấu hết mình và không dễ khuất phục là những điểm sáng của đội bóng.

HLV Mai Xuân Hợp hồ hởi: “Chúng tôi đã cùng nhau ngồi lại để bàn làm sao giúp CLB ổn định trước đã, bởi nếu chưa ổn định thì khó nói đến phát triển. Tình yêu thương của người hâm mộ địa phương rất lớn, đấy chính là động lực để xây dựng đội bóng mang bản sắc, với những người con Thanh Hóa. Đây là đội bóng của nhân dân Thanh Hóa, hướng đến việc hình thành một đội bóng cộng đồng của người dân Thanh Hóa”.

V-League 2026-2027 mới lăn được 5 vòng, hành trình phía trước của Thanh Hóa còn lắm gian truân. Đội bóng xứ Thanh vẫn chưa đụng độ những ứng viên nặng ký cho chức vô địch khác. Nhưng việc thầy trò HLV Mai Xuân Hợp tận dụng triệt để những cơ hội để có khởi đầu hanh thông đã là một lợi thế lớn về chuyên môn lẫn tinh thần. Đó chính là cơ sở để họ tồn tại trong cuộc đua đường dài và xa hơn, như chính ông Hợp kỳ vọng, là “phát triển cho CLB”.