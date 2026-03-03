HLV Mai Đức Chung: 'Tuyển nữ Việt Nam tập trung từng trận một'

Tại cuộc họp báo trước thềm VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026, HLV trưởng Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng bước vào những thử thách tại bảng C.

Thay mặt toàn đội, nhà cầm quân kỳ cựu gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá châu Á và Liên đoàn Bóng đá Australia vì sự đón tiếp chu đáo, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, sân bãi tập luyện cũng như công tác tổ chức. Theo ông, đến thời điểm này, đội tuyển đã sẵn sàng về mọi mặt, từ thể lực, chuyên môn cho đến tâm lý thi đấu.

Đánh giá về bảng C, HLV Mai Đức Chung cho biết đây là bảng đấu có chất lượng cao với sự góp mặt của Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Ông nhấn mạnh không chỉ riêng bảng C mà toàn bộ các bảng đấu tại VCK lần này đều rất mạnh, quy tụ những đội bóng xứng đáng góp mặt ở sân chơi châu lục.

“Chúng tôi xác định phải nỗ lực tối đa và tập trung cho từng trận đấu một. Trong bóng đá, không thể nói trước điều gì, vì vậy điều quan trọng nhất là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thi đấu quyết tâm”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ. Theo ông, việc chạm trán các đối thủ mạnh không phải áp lực, mà là động lực để tuyển nữ Việt Nam thể hiện bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Được thi đấu tại Australia, quốc gia đồng chủ nhà World Cup nữ 2023, cũng mang đến nhiều cảm xúc tích cực cho toàn đội. Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng sự cổ vũ của đông đảo cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại đây được xem là nguồn động viên lớn đối với các cầu thủ trước giờ bóng lăn.

Trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Như đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban tổ chức cũng như điều kiện sinh hoạt, tập luyện tại nước chủ nhà. Cô cho biết toàn đội đang duy trì tinh thần hưng phấn và thể trạng ổn định trước khi bước vào giải đấu quan trọng.

Chia sẻ về vai trò của mình, Huỳnh Như cho biết luôn tuân thủ giáo án của Ban huấn luyện ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Theo tiền đạo này, các HLV nắm rõ thể trạng từng cầu thủ để xây dựng chương trình tập luyện phù hợp, qua đó giúp toàn đội đạt phong độ tốt nhất đúng thời điểm.

“Với kinh nghiệm của mình, tôi luôn cố gắng chia sẻ, hỗ trợ các cầu thủ trẻ. Dù thi đấu ở đâu, mục tiêu lớn nhất vẫn là thành tích chung của tập thể”, Huỳnh Như nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4/3), Đài Bắc Trung Hoa (ngày 7/3) và Nhật Bản (ngày 10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.