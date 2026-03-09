HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm cao trước trận gặp Nhật Bản

Trưa 9-3, tại họp báo trước trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Nhật Bản ở vòng bảng VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026, HLV Mai Đức Chung cùng tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy khẳng định toàn đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất ở trận cuối vòng bảng diễn ra ngày 10-3.

HLV Mai Đức Chung đánh giá Nhật Bản là một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á và thế giới, đồng thời được xem là ứng viên mạnh nhất tại bảng đấu. Dù vậy, tuyển nữ Việt Nam vẫn đặt mục tiêu thi đấu hết mình để giành kết quả tốt.

“Trận đấu này là một thử thách rất lớn đối với ĐT nữ Việt Nam khi chúng tôi phải đối đầu với đội tuyển Nhật Bản, một đội bóng có trình độ hàng đầu của châu Á cũng như thế giới. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng nên toàn đội sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất, dù biết rằng đối thủ rất mạnh” - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Về thể lực, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam cho biết thời tiết nắng nóng ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa phần nào ảnh hưởng đến cầu thủ, nhưng đội đã có hai ngày nghỉ để hồi phục và hiện toàn đội đã trở lại trạng thái tốt. Ông cũng cho biết ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ về đấu pháp sau nhiều lần chạm trán Nhật Bản trước đây.

“Các cầu thủ hiện đã trở lại trạng thái bình thường. Trận đấu tới diễn ra vào lúc 17h00 nên thời tiết cũng dễ chịu hơn. Tuy vậy, khi đối đầu với đội tuyển Nhật Bản, tất cả các đội đều phải nỗ lực tối đa,” HLV Mai Đức Chung nói.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy cho biết toàn đội đã nhanh chóng ổn định tinh thần và hướng tới trận đấu quan trọng với quyết tâm cao.

“Chúng tôi đã từng gặp Nhật Bản nhiều lần và biết họ luôn thi đấu rất nghiêm túc trong mọi trận đấu. Vì vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị về đấu pháp để có thể thi đấu tốt nhất trước đối thủ này,” HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp tuyển nữ Nhật Bản lúc 16 giờ ngày 10-3 (giờ Việt Nam), trong trận cuối vòng bảng VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026.