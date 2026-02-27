HLV Mai Đức Chung: Tuyển bóng đá nữ Việt Nam nuôi hi vọng World Cup

Trước ngày lên đường sang Australia tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt nhất cả về chuyên môn lẫn thể trạng, hướng tới mục tiêu thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Ban huấn luyện đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch tập luyện đề ra trong thời gian qua. Một điểm tích cực khác là tình hình lực lượng đang dần ổn định khi nhiều cầu thủ gặp chấn thương đã kịp hồi phục và trở lại tập luyện bình thường.

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển hiện gần như đạt trạng thái sẵn sàng cao nhất trước thềm giải đấu.

HLV Mai Đức Chung cho biết đến thời điểm hiện tại, ban huấn luyện đã hoàn thành toàn bộ giáo án đề ra. (Nguồn: VFF)

Dù vậy, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định về điều kiện và nguồn lực so với các đối thủ hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, toàn đội đã nỗ lực tối đa trong khả năng của mình để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Đánh giá về mặt bằng chuyên môn tại châu Á, HLV Mai Đức Chung cho rằng các đội tuyển như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia vẫn thuộc nhóm ứng viên hàng đầu. Chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Trung Quốc vừa qua được xem là bước thử nghiệm quan trọng, giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm khi đối đầu với những đối thủ có thể hình và trình độ cao.

HLV Mai Đức Chung cho rằng cơ hội giành vé vào vòng trong được chia đều cho các đội, và yếu tố quyết định sẽ nằm ở sự nỗ lực, tinh thần thi đấu cùng khả năng tận dụng cơ hội. Ông đặc biệt đánh giá cao tinh thần cống hiến của các cầu thủ, trong đó nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm vẫn giữ được khát vọng chinh phục những mục tiêu lớn, bao gồm cơ hội góp mặt tại đấu trường World Cup.

Ban huấn luyện đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ ĐT nữ Việt Nam tham dự VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026. (Nguồn: VFF)

Trong ngày 26/2, ban huấn luyện cũng đã chốt danh sách 26 cầu thủ tham dự VCK bóng đá nữ châu Á 2026. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân được bổ sung nhằm tăng cường sức mạnh hàng công sau khi hội quân cùng đội tuyển từ ngày 18/2 để thay thế trường hợp chấn thương.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Ấn Độ (4/3), Đài Bắc Trung Hoa (7/3) và Nhật Bản (10/3) tại thành phố Perth, Australia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết.