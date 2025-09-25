HLV Mai Đức Chung nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Theo quyết định số 149/QĐ-CTN của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 24-1-2025, HLV Mai Đức Chung vinh dự được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 25-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động và hoa cho HLV Mai Đức Chung. Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cũng có mặt tại Đại hội chúc mừng HLV Mai Đức Chung.

Chia sẻ cảm xúc tại Đại hội, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: "Hôm nay là ngày trọng đại với bản thân tôi. Trong cuộc đời, tôi chưa từng dám nghĩ đến sẽ được nhận thành tựu cao quý nhất của đất nước dành cho mình. Thực sự cảm động!

Tôi rất biết ơn Đảng, Chính phủ, các cơ quan Ban ngành, Bộ VHTTDL, Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cùng tất cả những người hâm mộ bóng đá trong, ngoài nước và đặc biệt là Đội tuyển Bóng đá nữ đã ủng hộ tôi rất nhiều trong thời gian qua để có thành tích như ngày hôm nay".

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn chúc mừng HLV Mai Đức Chung được trao danh hiệu Anh hùng Lao động

HLV Mai Đức Chung khẳng định, vinh dự này sẽ là động lực để ông tiếp tục nỗ lực và cống hiến cho Bóng đá Việt Nam: "Với tất cả những gì đang có, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tích cực hơn, làm hết khả năng để cùng các thành viên đội tuyển đạt được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu này".

HLV Mai Đức Chung là vị huấn luyện viên kì cựu với các thành tích cùng tuyển nữ Việt Nam giành 8 Huy chương Vàng tại các kì SEA Games (1997, 2003, 2005, 2017, 2019, 2021-2022, 2023), vô địch AFF Cup 2019, hạng tư ASIAD 2014, hạng năm Asian Cup 2022 và giành vé dự World Cup 2023.

Trước đó, HLV Mai Đức Chung cũng thành công cùng Bóng đá nam, khi từng huấn luyện đội tuyển Việt Nam (cương vị tạm quyền) vượt qua giai đoạn khó khăn và cùng CLB Bình Dương lọt vào bán kết AFC Cup 2009.

Trong năm 2025, ông Mai Đức Chung cùng tuyển nữ Việt Nam chinh chiến tại Vòng loại Asian Cup 2026, giải Vô địch Đông Nam Á và sắp tới là SEA Games 2025.



