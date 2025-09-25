HLV Mai Đức Chung được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Sáng 25/9, Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ IV đã diễn ra tại Hà Nội. Ở đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung - HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ cảm xúc tại đại hội: "Hôm nay là ngày trọng đại với bản thân tôi. Trong cuộc đời, tôi chưa từng dám nghĩ đến sẽ được nhận thành tựu cao quý nhất của đất nước dành cho mình. Thực sự cảm động! Tôi rất biết ơn Đảng, Chính phủ, các cơ quan Ban ngành, Bộ VHTTDL, Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cùng tất cả những người hâm mộ bóng đá trong, ngoài nước và đặc biệt là Đội tuyển Bóng đá nữ đã ủng hộ tôi rất nhiều trong thời gian qua để có thành tích như ngày hôm nay.

Có thể về mặt sức khỏe không thể được như trước, nhưng với tất cả những gì đang có, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tích cực hơn, làm hết khả năng để cùng các thành viên đội tuyển đạt được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu này".

HLV Mai Đức Chung là nhà cầm quân thành công nhất trong lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam với 8 HCV SEA Games (1997, 2003, 2005, 2017, 2019, 2021, 2023), vô địch AFF Cup 2019, hạng tư ASIAD 2014 và giành vé dự VCK World Cup nữ 2023.

Trong năm 2025, HLV Mai Đức Chung vẫn tiếp tục cùng đội tuyển nữ Việt Nam chinh chiến tại vòng loại Asian Cup nữ 2026, giải vô địch Đông Nam Á và SEA Games 33.