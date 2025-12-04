Chiều 4/12, trước khi bước vào vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên khát vọng và quyết tâm thi đấu với tinh thần đoàn kết cao nhất.

Trong buổi họp báo, nhà cầm quân kỳ cựu nhấn mạnh mục tiêu của đội là tiếp tục duy trì bản lĩnh, lối chơi đồng đều và tinh thần tập thể.

“Chúng tôi không có ngôi sao, mà có tập thể đồng lòng. Huỳnh Như vẫn là đội trưởng mẫu mực. Khi trở lại sân Chonburi, tôi nhớ khoảnh khắc cô ấy ghi bàn giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 6 năm trước. Đó là kỷ niệm đẹp nhưng giờ chúng tôi phải tập trung cho SEA Games”.

HLV Mai Đức Chung tham dự họp báo trước trận đấu

Ở chiến dịch SEA Games lần này, đội tuyển có một số trường hợp vắng mặt do chấn thương và lý do cá nhân. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã chủ động trẻ hóa lực lượng, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ giàu khát khao. HLV Mai Đức Chung cho biết đây là bước chuẩn bị quan trọng cho tương lai, đồng thời vẫn đảm bảo được sự cân bằng trong lối chơi.

Đánh giá về bảng đấu tại SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung nhận định các đội bóng nữ Đông Nam Á đều tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây. Trình độ giữa các đội đang thu hẹp, khiến mỗi trận đều trở nên khó lường. Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu tiến vào trận chung kết và sẽ tính toán từng bước đi một cách chắc chắn.

“Tôi không xem Malaysia là đội yếu. Họ tiến bộ nhanh. Chúng tôi phải tập trung giải quyết từng trận và mục tiêu cuối cùng vẫn là vào chung kết. Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển đã giao hữu với nhiều đối thủ mạnh, qua đó tăng sự tự tin. “Myanmar và Philippines đều được đầu tư mạnh. Chúng ta phải quyết tâm lớn hơn nữa”.

Trước ngày ra sân, toàn đội đã có giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng, từ tập trung trong nước đến tập huấn quốc tế. Không khí trong đội tuyển lúc này tự tin, đoàn kết và giàu quyết tâm. Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào SEA Games 33 với mục tiêu bảo vệ thành tích và tiếp tục khẳng định vị thế trong khu vực.