HLV Mai Đức Chung, cầu thủ Đình Bắc: Hai thế hệ, hai câu chuyện về bóng đá truyền cảm hứng tại WeChocie Awards 2025

Hạng mục "Nhân vật truyền cảm hứng" WeChocie Awards 2025 chứng kiến một sự giao thoa đầy xúc động giữa hai thế hệ của bóng đá Việt Nam: HLV Mai Đức Chung và cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc. Dù cách nhau hàng thập kỷ về tuổi đời lẫn tuổi nghề, cả hai đều đang viết nên những chương sử rực rỡ, đưa lá cờ đỏ sao vàng vươn tầm châu lục, thế giới bằng ý chí và khát vọng không ngừng nghỉ. Ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng, tính đến 18h00 ngày 31/1, HLV Mai Đức Chung đang nhận được 41.000 lượt bình chọn. Trong khi đó, Đình Bắc với độ phủ sóng sau chiến dịch U23 châu Á đang có tới 101.400 lượt bình chọn.

Người "bố già" tận tụy và di sản World Cup

Với HLV Mai Đức Chung, sự xuất hiện của ông trong danh sách đề cử không chỉ là sự ghi nhận cho một năm thành công, mà là sự tri ân cho cả một đời tận hiến. Ở tuổi thất thập, thay vì nghỉ ngơi bên gia đình, người thầy mẫu mực ấy vẫn lặn lội cùng đội tuyển nữ Việt Nam bước ra ánh sáng của đấu trường World Cup 2023.

Hình ảnh ông Chung "gái" lặng lẽ đứng ngoài đường pitch, kiên nhẫn và bao dung, đã trở thành biểu tượng sống động cho tinh thần vượt khó. Ông không chỉ dạy các học trò cách đá bóng, mà còn dạy họ cách ngẩng cao đầu trước những đối thủ hàng đầu thế giới. Tấm vé dự World Cup lịch sử chính là di sản vĩ đại nhất mà "người thợ hàn" cần mẫn này để lại cho bóng đá nước nhà.

"Cơn lốc" trẻ và lời khẳng định của thế hệ mới

Đối lập với sự điềm tĩnh của người thầy kỳ cựu là sức trẻ bùng nổ của Nguyễn Đình Bắc. Nếu HLV Mai Đức Chung đại diện cho sự bền bỉ, thì Đình Bắc chính là biểu tượng cho sự tự tin và khát khao phá vỡ mọi giới hạn của Gen Z.

Từ một cầu thủ trẻ ít người biết tới, Đình Bắc đã vụt sáng với những màn trình diễn tự tin trước các "ông lớn" châu lục như Nhật Bản, Saudi Arabia, Hàn Quốc... Hàng loạt danh hiệu từ vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games, giành HCĐ U23 châu Á… Và đặc biệt là danh hiệu “Vua phá lưới” đã khẳng định sự bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội của Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 mang trong mình dòng máu quyết liệt, sẵn sàng đương đầu với thử thách, đại diện cho một thế hệ cầu thủ mới dám nghĩ, dám làm và dám tỏa sáng rực rỡ.

Độc giả có thể truy cập trang bình chọn chính thức của WeChoice Awards 2025 để ủng hộ các đề cử ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng TẠI ĐÂY.

Thời gian bình chọn kéo dài đến 12h00 ngày 6/2/2026.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" - kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.



