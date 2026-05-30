HLV Luis Enrique và PSG viết tiếp giấc mộng bá quyền châu Âu

Danh hiệu Champions League - chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá cấp CLB châu Âu - sẽ được định đoạt khi Paris Saint-Germain đối đầu Arsenal tại Puskás Aréna (Hungary) vào cuối tuần này. Nhưng với PSG và HLV Luis Enrique, ý nghĩa của trận đấu không chỉ nằm ở chiếc cúp bạc danh giá.

Trước mắt nhà đương kim vô địch là cơ hội để khẳng định vị thế của một trong những tập thể xuất sắc nhất bóng đá hiện đại.

“Tôi đến CLB với suy nghĩ: ‘Mục tiêu của tôi là tạo nên lịch sử’, và chúng tôi thực sự đã làm được điều đó", Luis Enrique chia sẻ trước thềm chung kết. “Nhưng chúng tôi muốn tiếp tục viết tiếp câu chuyện ấy, bởi chúng tôi tin rằng vẫn còn nhiều điều để chinh phục".

PSG giờ đây đã được nhắc tới trong những cuộc tranh luận về các đội bóng hay nhất từng vô địch Champions League. Tuy nhiên, trong bóng đá đỉnh cao, những triều đại vĩ đại luôn cần thêm danh hiệu để khẳng định giá trị.

Bảo vệ ngôi vương

Nếu đánh bại Arsenal tại Budapest, PSG sẽ trở thành đội bóng thứ hai bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, kể từ khi Cúp C1 châu Âu đổi tên vào năm 1992.

Trong hơn ba thập kỷ qua, ngay cả những đội bóng được xem là biểu tượng của cả một thời đại cũng từng thất bại trước thử thách ấy.

Barcelona dưới thời Pep Guardiola từng vô địch hai lần trong ba năm. AC Milan và Juventus đều vào ba trận chung kết liên tiếp trong thập niên 1990 nhưng chỉ một lần bước lên đỉnh châu Âu. Ajax và Manchester United từng tiến sát tới kỳ tích nhưng đều gục ngã ở trận cuối cùng.

Chỉ có Real Madrid phá vỡ quy luật khắc nghiệt ấy với ba chức vô địch liên tiếp từ năm 2016 đến 2018 dưới thời Zinedine Zidane. Điều từng bị xem là không tưởng giờ lại trở thành mục tiêu hoàn toàn khả thi với PSG.

Nếu tiếp tục đăng quang, Luis Enrique cũng sẽ san bằng thành tích ba lần vô địch Champions League trên cương vị HLV của Guardiola và Zidane. Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định ông không bị ám ảnh bởi những cột mốc cá nhân.

Hành trình trở thành chuẩn mực mới

Sau khi từng vô địch Champions League cùng Barcelona, Luis Enrique đã xây dựng nên một PSG được xem là hình mẫu mới của bóng đá châu Âu trong hai mùa giải gần đây.

Đội bóng thành Paris kết hợp giữa thứ bóng đá tấn công bùng nổ với nguồn năng lượng khổng lồ và cường độ pressing nghẹt thở. Phong cách thi đấu này đang dần trở thành xu hướng của bóng đá hiện đại khi các đội bóng chấp nhận rủi ro phòng ngự để đổi lấy khả năng áp đặt và hủy diệt đối thủ.

Khi đạt phong độ cao nhất, PSG gần như không thể bị ngăn cản. Chiến thắng 5-0 trước Inter Milan ở trận chung kết mùa trước được xem là một trong những màn trình diễn áp đảo nhất lịch sử giải đấu.

Điều đáng sợ hơn nằm ở chỗ tập thể ấy vẫn còn rất trẻ. Désiré Doué, người lập cú đúp trong trận chung kết năm ngoái, mới chỉ 20 tuổi. Tiền vệ giàu năng lượng João Neves cũng chỉ mới 21.

Với độ tuổi trung bình dưới 24, PSG đang sở hữu nền tảng đủ để thống trị bóng đá châu Âu trong nhiều năm tới.

Cái bóng khổng lồ của Real Madrid

Qua những màn trình diễn như chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước Bayern Munich ở bán kết, PSG cho thấy họ là một tập thể đặc biệt. Nhưng trong bóng đá, danh hiệu vẫn luôn là thước đo cuối cùng của sự vĩ đại.

Với nhiều người, Barcelona của Guardiola, đội bóng vô địch Champions League các năm 2009 và 2011 với Lionel Messi, Xavi Hernández và Andrés Iniesta, vẫn là chuẩn mực của bóng đá hiện đại.

Một số khác thậm chí đánh giá Barcelona vô địch năm 2015 của Luis Enrique với bộ ba Lionel Messi, Neymar và Luis Suárez còn toàn diện hơn.

Nhưng xét trên thành tích, chưa đội bóng nào vượt qua được Real Madrid của Zidane với Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modrić và Toni Kroos. Một tập thể từng giành ba chức vô địch Champions League liên tiếp và bốn lần lên ngôi trong vòng năm năm.

Xét về bề dày lịch sử, PSG vẫn còn cách rất xa 15 danh hiệu Champions League của Real Madrid. Nhưng ở hiện tại, đội bóng nước Pháp hoàn toàn có cơ sở để được xem là tập thể mạnh nhất của bóng đá châu Âu.

Khép lại kỷ nguyên 'Galacticos'

Con đường để PSG chạm tới đỉnh cao thực tế kéo dài lâu hơn kỳ vọng. Được chống lưng bởi nguồn tài chính khổng lồ từ Qatar, đội bóng này từng chi hàng tỷ USD để mang về những siêu sao lớn nhất thế giới với tham vọng chinh phục Champions League, từ Messi, Neymar, Kylian Mbappé đến Zlatan Ibrahimović.

Nhưng nghịch lý là chỉ khi từ bỏ mô hình “dải ngân hà”, PSG mới thực sự trở thành một đội bóng hoàn chỉnh.

Kỷ nguyên của Messi, Neymar và Mbappé khép lại để mở ra thời đại mới với Doué, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia cùng Ousmane Dembélé, cầu thủ từng gây thất vọng tại Barcelona nhưng đang hồi sinh mạnh mẽ tại Paris để trở thành đầu tàu của một tập thể trẻ trung, giàu tốc độ và đầy táo bạo.

Sau khi vào bán kết ở mùa giải đầu tiên dưới thời Luis Enrique, PSG đã vô địch Champions League năm ngoái và giờ chỉ còn cách một chiến thắng nữa để thiết lập một triều đại thực sự.

“Tôi nghĩ áp lực mùa trước lớn hơn rất nhiều, vì ai cũng nói: Đây là thời khắc quyết định, chúng ta không được phép thất bại nữa", Luis Enrique nhấn mạnh. “Còn bây giờ, áp lực đến từ niềm tin rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng".