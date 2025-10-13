HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ gì với tiền đạo Tiến Linh trước trận lượt về gặp Nepal?!
Phạm Nguyễn |
Chiều 13/10, HLV Kim Sang Sik cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công hay hơn so với trận lượt đi gặp Nepal (9/10), ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 14/10 tại TPHCM. Trận này, Nepal được thi đấu trên sân nhà, nhưng đội bóng này "mượn" sân Thống Nhất và được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đồng ý. Tiền đạo Tiến Linh bật mí đã có những chia sẻ với HLV Lê Huỳnh Đức (CLB CA TPHCM, nơi Tiến Linh đầu quân) trước trận đấu.
