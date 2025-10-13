  Về trang chủ

HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ gì với tiền đạo Tiến Linh trước trận lượt về gặp Nepal?!

Chiều 13/10, HLV Kim Sang Sik cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công hay hơn so với trận lượt đi gặp Nepal (9/10), ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 14/10 tại TPHCM. Trận này, Nepal được thi đấu trên sân nhà, nhưng đội bóng này "mượn" sân Thống Nhất và được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đồng ý. Tiền đạo Tiến Linh bật mí đã có những chia sẻ với HLV Lê Huỳnh Đức (CLB CA TPHCM, nơi Tiến Linh đầu quân) trước trận đấu.

Trận đấu này trên danh nghĩa là trận Nepal được thi đấu trên sân nhà, nhưng đội bóng này chọn thi đấu ở sân Thống Nhất và được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đồng ý.

Trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang Sik của đội tuyển Việt Nam tiết lộ rằng đội tuyển Việt Nam tiếp tục muốn có chiến thắng, thậm chí là thắng đậm. Một trong những vấn đề được quan tâm ở đội tuyển Việt Nam hiện nay, đó là sự xuất hiện của các cầu thủ trong lứa tuổi 23. Đây là những người được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật mới cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Cũng liên quan đến các cầu thủ trẻ, trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nói rất nhiều cầu thủ trẻ ở đội tuyển quốc gia đợt này, họ thể hiện quyết tâm rất cao. "Điều tôi muốn nói với các cầu thủ trẻ là khi được ra sân thi đấu, họ hãy tận hưởng và hãy cống hiến hết mình. Sau những trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ sẽ tăng bản lĩnh và kinh nghiệm, để hướng đến các giải đấu quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam", Tiến Linh nhắn gửi.

Đình Bắc tự tin, thoải mái trong buổi tập chiều 13/10.

Còn về phía HLV Kim Sang Sik, vị HLV người Hàn Quốc cũng hé lộ những phương án thay đổi hàng tấn công và hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về gặp Nepal ngày mai.

Ông Kim cho biết trung vệ Bùi Tiến Dũng sẽ không thi đấu do chấn thương. Chính vì thế, việc gia cố hàng thủ là một trong những giáo án được BHL tập trung, bên cạnh cải thiện khâu dứt điểm của hàng công.

