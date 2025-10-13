HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ gì với tiền đạo Tiến Linh trước trận lượt về gặp Nepal?!

Cũng liên quan đến các cầu thủ trẻ, trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nói rất nhiều cầu thủ trẻ ở đội tuyển quốc gia đợt này, họ thể hiện quyết tâm rất cao. "Điều tôi muốn nói với các cầu thủ trẻ là khi được ra sân thi đấu, họ hãy tận hưởng và hãy cống hiến hết mình. Sau những trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ sẽ tăng bản lĩnh và kinh nghiệm, để hướng đến các giải đấu quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam", Tiến Linh nhắn gửi.