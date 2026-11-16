HLV Klopp buông lời khó nghe về chủ tịch FIFA Infantino

Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu tại UEFA Nations League, HLV Jurgen Klopp đã thẳng thừng chỉ trích cách điều hành và định hướng của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Trong buổi họp báo tại Berlin ngày 15/11/2026 trước thềm trận gặp Hà Lan tại UEFA Nations League, HLV trưởng đội tuyển Đức đã không ngần ngại nhắm thẳng vào chiếc ghế quyền lực nhất của bóng đá thế giới: "Tôi không nghĩ mọi thứ có thể trở nên tệ hơn sau thời của Sepp Blatter, nhưng thực tế là đã có người làm được điều đó".

Klopp nhấn mạnh rằng số đông đều đồng thuận về sự cần thiết của cuộc thay đổi tại thượng tầng FIFA, đồng thời tin bất kỳ người kế nhiệm nào cũng sẽ làm tốt hơn ông Infantino.

Chiến lược gia người Đức cũng gửi thông điệp ẩn ý hướng tới tư duy thương mại hóa quá đà hiện nay, có liên quan đến Infantino: "Chắc chắn ngoài kia có những người thực sự quan tâm sâu sắc đến tương lai của bóng đá - những người không hề bị chi phối bởi bất kỳ lợi ích tài chính nào. Nếu họ ngồi lại với nhau và một trong số đó trở thành chủ tịch, tôi tin điều đó sẽ cải thiện tình hình đáng kể".

Sức nặng từ những lời chỉ trích của Klopp càng đáng chú ý khi chúng được đưa ra ngay trước thời điểm mang tính bước ngoặt của FIFA. Chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn chót nộp hồ sơ ứng cử (ngày 18/11) cho cuộc bầu cử chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2027-2031, dự kiến diễn ra vào ngày 18/3/2027 tại thủ đô Rabat, Morocco.

Chủ tịch Infantino gặp nhiều thách thức trước ngày tranh cử.

Ông Gianni Infantino - người nắm quyền từ năm 2016 - đang ráo riết vận động để hoàn thành mục tiêu giữ ghế chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp.

Tuy nhiên, bức tranh tranh cử vị trí chủ tịch FIFA đang hỗn loạn và khó đoán. Cựu HLV huyền thoại Arsene Wenger, người đang giữ vai trò Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA và nhận sự kỳ vọng lớn từ UEFA để làm đối trọng với Infantino, chính thức quyết định không ra tranh cử.

Theo giới thạo tin, sau nhiều tuần cân nhắc, "Giáo sư" người Pháp muốn tập trung vào chuyên môn sân cỏ hơn là dấn thân vào những toan tính chính trị phức tạp. Việc Wenger rút lui buộc UEFA phải chạy đua thời gian để tìm ứng viên thay thế, dù hiện tại cuộc đua đã ghi nhận sự xuất hiện của Chủ tịch danh dự LĐBĐ Nhật Bản Kozo Tashima và cựu danh thủ Thụy Sĩ Ramon Vega.

Dù nắm chắc lợi thế phiếu bầu từ các Liên đoàn châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, chủ tịch Infantino vẫn đối mặt cuộc khủng hoảng uy tín lớn nhất kể từ ngày nhậm chức. Làn sóng phẫn nộ bùng lên dữ dội hồi tháng 7/2026, thời điểm người đứng đầu FIFA thúc đẩy dự án bán cổ phần thương mại của World Cup và các giải đấu trực thuộc cho giới đầu tư tư nhân.

Trước sự phản kháng quyết liệt từ UEFA cùng các liên đoàn châu Âu như Anh, Italia hay Xứ Wales, ông Infantino buộc rút lại kế hoạch "tư nhân hóa" di sản bóng đá này, nhưng không thể hàn gắn những rạn nứt đã quá sâu.

Bên cạnh yếu tố tài chính, cách điều hành được cho mang đậm màu sắc chính trị của người đứng đầu FIFA cũng liên tục gây tranh cãi. Mối quan hệ quá thân thiết giữa ông Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại kỳ World Cup 2026 - từ việc lập ra "Giải thưởng Hòa bình FIFA" để trao cho ông Trump, cho đến nghi vấn FIFA hủy án treo giò thẻ đỏ của tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun sau cuộc gọi từ Nhà Trắng - làm dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt về tính độc lập và minh bạch của tổ chức.