HLV Kim Sang-sik và nỗi lo phía sau những ca chấn thương

Những ca chấn thương của các cầu thủ quan trọng sau FIFA ASEAN Cup 2026 đang khiến HLV Kim Sang-sik thêm lo lắng trước Asian Cup 2027 diễn ra vào đầu năm sau tại Saudi Arabia.

Xuân Son chấn thương, hàng công của tuyển Việt Nam gặp khó khăn ở những trận cuối tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Dù các trụ cột vẫn còn thời gian chuẩn bị, nhưng khả năng hồi phục phong độ và duy trì sự ổn định trong lối chơi của tuyển Việt Nam là mối quan tâm của HLV Kim Sang-sik với những vấn đề cần sớm giải quyết.

Những khoảng trống đáng sợ

Chưa bước vào Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam đã gặp trở ngại về lực lượng. Các trường hợp chấn thương của Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc khiến kế hoạch chuẩn bị của HLV Kim Sang-sik ít nhiều bị xáo trộn. Mỗi cầu thủ có vai trò riêng, nhưng sự vắng mặt của họ đều ảnh hưởng đến những tính toán chuyên môn của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Đáng chú ý nhất là Xuân Son, tiền đạo từng tạo khác biệt nhờ thể hình, sức mạnh và khả năng dứt điểm. Có chân sút này, tuyển Việt Nam thuận lợi hơn trong việc triển khai những đường bóng trực diện, gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Sau những lần gián đoạn vì chấn thương, điều ban huấn luyện quan tâm là liệu Xuân Son có kịp tìm lại sự sung mãn và bản năng săn bàn như kỳ vọng.

Hoàng Hên cũng khó ra sân trong những tháng cuối năm vì chấn thương. Ảnh: ANH KHOA

Hoàng Hên mang đến nỗi lo khác. Lối chơi dựa trên kỹ thuật, khả năng giữ bóng và xử lý trong phạm vi hẹp đòi hỏi cầu thủ này duy trì cảm giác thi đấu tốt. Một quãng nghỉ kéo dài có thể ảnh hưởng đến sự nhạy bén trong những tình huống quyết định. Trong khi đó, chấn thương của Tài Lộc buộc ban huấn luyện thận trọng hơn với quá trình hồi phục.

Khó khăn còn đến từ án treo giò hai trận đầu Asian Cup 2027 của Nguyễn Đình Bắc. Sự vắng mặt của cầu thủ giàu tốc độ, có khả năng tạo đột biến này sẽ ảnh hưởng đến sức tấn công của đội tuyển, nhất là khi cần chuyển trạng thái nhanh.

Những vấn đề trên càng đáng chú ý khi tuyển Việt Nam vừa trải qua FIFA ASEAN Cup 2026 với nhiều điều cần nhìn lại. Hạn chế trong tổ chức lối chơi và hiệu quả tấn công đặt ra yêu cầu cải thiện trước khi bước ra sân chơi châu lục.

Khó nhất là tìm lại phong độ

Khoảng thời gian từ nay đến Asian Cup 2027 đủ nhiều giúp cầu thủ hoàn tất điều trị. Tuy nhiên, trở lại tập luyện chưa đồng nghĩa với việc đạt trạng thái tốt nhất. Sau chấn thương, cầu thủ thường cần thêm thời gian để lấy lại sức bền, cảm giác bóng và sự tự tin trong tranh chấp.

Với Xuân Son, yêu cầu ấy càng quan trọng bởi lối chơi của anh phụ thuộc nhiều vào sức mạnh và khả năng hoạt động liên tục. Hoàng Hên cũng cần nhịp thi đấu ổn định để phát huy những pha xử lý sáng tạo. Nếu các trụ cột trở lại nhưng chưa đạt phong độ mong muốn, hiệu quả vận hành của toàn đội khó tránh khỏi ảnh hưởng.

Sẽ có nhiều việc phải làm với HLV Kim Sang-sik trong những ngày tới.

Một vấn đề khác là sự phối hợp giữa CLB và đội tuyển trong quản lý thể lực. Lịch thi đấu dày đặc khiến cầu thủ chịu áp lực vận động lớn, trong khi việc trở lại quá sớm tiềm ẩn nguy cơ tái phát chấn thương. HLV Kim Sang-sik buộc phải cân nhắc giữa yêu cầu thành tích trước mắt và khả năng duy trì thể trạng lâu dài cho học trò.

Các đợt tập trung sắp tới cũng là dịp cải thiện sự ăn ý giữa các tuyến, đặc biệt ở khâu tổ chức tấn công và phòng ngự chuyển đổi. Trước những đối thủ mạnh tại Asian Cup, tuyển Việt Nam phải tìm ra cơ hội sửa sai và điều chỉnh.

Chấn thương gây ảnh hưởng phong độ cầu thủ và thời gian tìm sự gắn kết là thử thách thực sự dành cho HLV Kim Sang-sik trên hành trình hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.