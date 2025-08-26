U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục VCK U23 châu Á 2026. Trước thềm giải đấu, thầy trò HLV Kim sang-sik có sự động viên lớn về tài chính. Theo đó VFF và Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) đã ký kết và công bố LPBank là đơn vị đồng hành chính bảng C - vòng loại U23 châu Á 2026.

Tổng Thư ký VFF - Nguyễn Văn Phú đánh giá cao sự đồng hành của LPBank với vai trò đơn vị đồng hành chính bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 tại Việt Nam, coi đây là nguồn động viên ý nghĩa cho cả công tác tổ chức và U23 Việt Nam. VFF kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tự tin chinh phục mục tiêu giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế bóng đá nước nhà trên đấu trường châu lục.

U23 Việt Nam có nguồn động viên tài chính trước thềm giải đấu

Vòng loại U23 châu Á 2026 quy tụ 44 đội tuyển, được chia thành 11 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất vào VCK, diễn ra tháng 1/2026 tại Saudi Arabia. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Yemen, Singapore và Bangladesh. Ngoại trừ Bangladesh, Yemen và Singapore đã từng cùng bảng với U23 Việt Nam trước đây tại Vòng loại U23 châu Á 2024. Khi đó U23 Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng với 7 điểm, giành quyền vào vòng chung kết.

Xoay quanh sự chuẩn bị cho U23 Việt Nam hướng tới vòng loại U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik cùng các trợ lý trong Ban huấn luyện đã tìm hiểu, kiểm tra sức khoẻ của các cầu thủ trước khi tiến hành công bố danh sách tham dự giải đấu.

HLV Kim Sang Sik cũng nhấn mạnh thành công ở giải U23 Đông Nam Á 2025 vừa qua là động lực để ông và cầu thủ khát khao, nỗ lực hơn tại vòng loại U23 châu Á. "Để có thể vươn tầm châu Á, các cầu thủ sẽ phải giành kết quả tốt ở vòng loại, chuẩn bị và chiến đấu hết mình để đạt thành tích tốt".