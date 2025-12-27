HLV Kim Sang-sik: U23 Việt Nam không dừng lại sau vinh quang khu vực

Ngày 26/12, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Doha (Qatar), chính thức bước vào đợt tập huấn quan trọng hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây được xem là điểm khởi đầu cho guồng quay chuẩn bị mới của U23 Việt Nam, trong bối cảnh toàn đội đặt mục tiêu chinh phục đấu trường châu lục sau những thành công ở khu vực.

Ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, các cầu thủ nhanh chóng dùng bữa và bước vào buổi tập gym hồi phục lúc 18h00 giờ địa phương. Việc điều chỉnh nhịp sinh học được Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng, trong bối cảnh Qatar chênh lệch 4 tiếng so với Việt Nam.

Chia sẻ về chuyến tập huấn, tiền đạo Lê Văn Thuận cho rằng việc trở lại Qatar, nơi đội từng tập huấn hồi tháng 10, mang lại nhiều thuận lợi. “Chúng tôi đã quen với điều kiện sinh hoạt, tập luyện ở đây. Trước giải đấu, đội còn một trận giao hữu quan trọng để hoàn thiện khâu chuẩn bị. Cá nhân tôi sẽ cố gắng cải thiện từ tinh thần đến thể hình, thể lực để đóng góp tốt nhất cho tập thể”, Văn Thuận nói.

Ở góc nhìn dài hơi hơn, hậu vệ Phạm Lý Đức nhấn mạnh quá trình chuẩn bị chiến lược của Ban huấn luyện. “Ngay từ trước SEA Games, chúng tôi đã xác định không chỉ hướng tới mục tiêu ngắn hạn mà còn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Các đối thủ sắp tới đều ở đẳng cấp cao, đặc biệt là chủ nhà Saudi Arabia, vì vậy toàn đội cần tập trung và nỗ lực nhiều hơn nữa ở cả phòng ngự lẫn tấn công”, Lý Đức chia sẻ.

Trong khi đó, tiền vệ Khuất Văn Khang xem tấm HCV SEA Games 33 là cú hích tinh thần quan trọng. “Thành tích vừa qua tiếp thêm rất nhiều động lực cho toàn đội. Ở sân chơi châu Á, không có trận đấu nào dễ dàng, vì vậy chúng tôi sẽ tập trung cho từng trận, từng thời điểm để hướng tới kết quả tốt nhất”, Văn Khang khẳng định.

Đánh giá về giai đoạn chuẩn bị hiện tại, HLV trưởng Kim Sang-sik cho rằng chức vô địch khu vực chỉ là bước đệm. “Đó là thành tích đáng ghi nhận, nhưng U23 Việt Nam không thể dừng lại ở đó. Tại VCK U23 châu Á, các đối thủ mạnh hơn rất nhiều, đòi hỏi chúng tôi phải cải thiện những điểm còn hạn chế thông qua tập luyện và rút kinh nghiệm thường xuyên”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

HLV Kim Sang-sik cũng bày tỏ niềm tin vào các học trò, dựa trên kinh nghiệm thi đấu quốc tế đã tích lũy. “Trước SEA Games, đội đã có những trận giao hữu chất lượng với Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan và đều thể hiện tích cực. Điều đó cho thấy U23 Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh ở đấu trường châu Á. Dù vậy, không có đối thủ nào dễ chơi, đặc biệt là chủ nhà Saudi Arabia, đội mạnh nhất bảng. Sự tự tin và bản lĩnh thi đấu sẽ là nền tảng quan trọng cho chúng tôi”, ông Kim nói.

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Qatar, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Syria vào ngày 30/12 nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

Ngày 2/1/2026, toàn đội sẽ di chuyển sang Saudi Arabia để chính thức bước vào hành trình tại VCK U23 châu Á 2026. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt đối đầu U23 Jordan (6/1), U23 Kyrgyzstan (9/1) và khép lại vòng bảng bằng trận gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia (12/1).