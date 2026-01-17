HLV Kim Sang-sik: "U23 Việt Nam chơi thứ bóng đá chất lượng mang đẳng cấp châu lục"

"Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn toàn đội U23 Việt Nam vì những nỗ lực của các bạn. Tôi rất tự hào khi các bạn đã cố gắng suốt 120 phút. Tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ đã đến sân và theo dõi, cổ vũ đội qua truyền hình. Tôi tin rằng U23 Việt Nam đã mang đến thứ bóng đá chất lượng. Tôi tự hào về các cầu thủ", HLV Kim Sang-sik nói sau khi U23 Việt Nam thắng U23 UAE 3-2 tại vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026.

Ông chia sẻ tiếp: "Trận đấu này một lần nữa tái khẳng định một điều: đội tuyển U23 Việt Nam có thể cạnh tranh cả ở cấp châu Á. Tôi rất hài lòng về phần trình diễn của các cầu thủ và thực sự tự hào về tất cả các cầu thủ".

U23 Việt Nam tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ cả nước.

Đêm 16/1, rạng sáng ngày 17/1, U23 Việt Nam đã cùng U23 UAE tạo nên màn rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính. U23 Việt Nam 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Lê Phát và Đình Bắc, nhưng rồi đối thủ cũng nhanh chóng có được bàn gỡ hòa, kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Tại đây, U23 Việt Nam khiến tất cả phải bất ngờ khi tỏ ra là đội dẻo dai hơn và đã có được bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 nhờ công của Minh Phúc ở phút 101.

Chia sẻ về điều này, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Trước khi vào hiệp phụ, các cầu thủ cũng đang rất mệt, nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn có tình trạng thể lực có phần tốt hơn đội U23 UAE. Chính vì vậy, tôi đã chỉ đạo các cầu thủ tiếp tục dâng lên tấn công, tôi rất vui và cảm ơn vì các cầu thủ đã làm tốt theo chỉ đạo với một tinh thần quyết chiến".

HLV Kim Sang-sik tự tin vào năng lực của các học trò.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm: "Trước hiệp phụ, U23 Việt Nam có thể lực tốt hơn. Anh Quân vào sân ở hiệp 2 là cầu thủ hậu vệ và tôi đã chỉ đạo cậu ấy ngăn chặn đối phương tạt cánh, tấn công biên. Và Anh Quân đã thực hiện tốt theo chỉ đạo, nhờ đó cũng giúp U23 Việt Nam không phải nhận thêm bàn thua.

Tôi cũng nhận thấy các cầu thủ của đối phương như số 2, số 23 đã kiệt sức, vì vậy tôi đã đưa vào sân ở hiệp sau các cầu thủ có tốc độ và sức mạnh, điều đó cũng đã phát huy tác dụng".

Kết lại, khi được hỏi về việc hướng tới tái hiện kỳ tích Thường Châu 2018, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ sự khiêm tốn. Ông nói: "Các cầu thủ đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều để được thành quả như hiện tại. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn nữa để mang đến những màn trình diễn tốt hơn".

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam hiên ngang dành vé vào bán kết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu U23 Uzbekistan – U23 Trung Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 20/1 tới (giờ Hà Nội).