HLV Kim Sang-sik "tuyên chiến" với Hàn Quốc, tuyển Việt Nam tự tin tạo địa chấn ở Asian Cup

Kết quả bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng E cùng những đối thủ rất mạnh gồm Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon với Yemen. Bảng đấu trên được nhận định không đơn giản khi Hàn Quốc là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, còn UAE luôn là thế lực đáng gờm của bóng đá Tây Á.

Dẫu vậy, HLV Kim Sang-sik lại tỏ ra khá bình thản trước thử thách này. Nhà cầm quân sinh năm 1976 cho rằng tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh nếu chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Ông chia sẻ: “Dù Hàn Quốc hay UAE cũng đều là những đội bóng mạnh, nhưng nhìn tổng thể tôi nghĩ đây là một kết quả bốc thăm khá tốt đối với đội tuyển Việt Nam chúng ta. Tuy tôi mang dòng máu Hàn Quốc, nhưng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần của các cầu thủ”.

HLV Kim Sang-sik có thêm những chia sẻ sâu về kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2027.

Phát biểu của HLV Kim Sang-sik nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông châu Á. Việc một HLV người Hàn Quốc dẫn dắt tuyển Việt Nam đối đầu chính đội tuyển quê hương tạo nên câu chuyện rất đặc biệt ở Asian Cup 2027.

Không chỉ thể hiện sự tự tin, ông Kim còn nhấn mạnh rằng bóng đá Việt Nam hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. Theo chiến lược gia này, thành công của các đội tuyển trẻ trong những năm gần đây chính là nền tảng để đội tuyển quốc gia hướng tới việc tạo địa chấn.

Ông nói tiếp: “Trước đây đội U23 Việt Nam cũng từng có kết quả tốt trước Hàn Quốc và giành được chiến thắng. Nếu đội tuyển quốc gia chuẩn bị tốt, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua họ. Tôi muốn lấy tinh thần từ những chiến thắng của lứa U23 năm vừa qua để truyền sự tự tin cho các cầu thủ. Chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc bằng sự tự tin cao nhất và tôi tin đội sẽ chơi tốt”.

Đây rõ ràng không phải tuyên bố mang tính xã giao. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đang cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ cả về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Đội bóng áo đỏ không còn e ngại khi gặp các đối thủ lớn ở châu lục, đặc biệt sau những màn trình diễn ấn tượng của lứa U23 Việt Nam trong thời gian qua.

Một trong những điểm đáng chú ý khác là HLV Kim Sang-sik hiểu bóng đá Hàn Quốc hơn rất nhiều nhà cầm quân khác ở châu Á. Ông từng là tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc, dự World Cup 2006 và có nhiều năm làm việc ở K-League trước khi sang Việt Nam. Chính sự am hiểu này có thể giúp tuyển Việt Nam xây dựng đấu pháp hợp lý khi chạm trán đội bóng xứ Kim chi.

Đánh giá cao đội bóng quê hương Hàn Quốc nhưng HLV Kim Sang-sik cũng tin đội tuyển Việt Nam có thể tạo bất ngờ khi đôi bên đụng độ.

Tuy nhiên, chiến lược gia 49 tuổi cũng thừa nhận khoảng cách trình độ giữa hai đội vẫn rất lớn. Hàn Quốc hiện sở hữu hàng loạt ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu, trong khi UAE cũng có nền tảng thể lực và kỹ thuật vượt trội. Vì vậy, điều quan trọng nhất với tuyển Việt Nam sẽ là sự chuẩn bị.

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: “Đội tuyển Hàn Quốc thực sự là một đội bóng rất mạnh ở châu Á với nhiều cầu thủ giỏi. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho Việt Nam.

Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta đã trưởng thành rất nhiều. Nếu có sự chuẩn bị tốt, chúng ta có thể chơi sòng phẳng và đạt kết quả tốt trước đối thủ này. Tôi tin rằng với đà phát triển từ lứa U23 và sự tự tin hiện có, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu đúng khả năng”.

Asian Cup 2027 sẽ là giải đấu cực kỳ quan trọng với bóng đá Việt Nam trong hành trình khẳng định vị thế ở cấp độ châu lục. Việc nằm cùng bảng với Hàn Quốc và UAE chắc chắn mang tới vô vàn khó khăn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik chứng minh năng lực trước những ông lớn hàng đầu châu Á.

Với sự tự tin mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đang truyền vào đội tuyển, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có quyền chờ đợi những trận cầu đáng nhớ tại Saudi Arabia vào 7/1 - 5/2 tới.