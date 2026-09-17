HLV Kim Sang-sik trở lại Việt Nam sau khi hoàn tất việc gia đình, gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau khi hoàn tất lo hậu sự cho bố tại quê nhà Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik chính thức trở lại Việt Nam vào ngày 17/9 để bắt tay ngay vào công việc. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ sớm công bố danh sách tập trung đội tuyển quốc gia, hướng tới chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 với nòng cốt là dàn cầu thủ vừa bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik trở lại Việt Nam vào ngày 17/9 (Ảnh: HĐ)

Theo kế hoạch, sau khi loạt trận vòng loại Cúp quốc gia khép lại vào ngày 20/9, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào ngày 21/9 và lên đường sang Indonesia ngay hôm sau. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào trận ra quân gặp đối thủ Philippines vào ngày 26/9, khởi đầu cho chuỗi trận thi đấu mật độ cao diễn ra trong khoảng 10 ngày. Nằm ở bảng B cùng Philippines, Pakistan và Thái Lan, mục tiêu cao nhất của đội tuyển Việt Nam là giành ngôi đầu bảng để cầm tấm vé tiến vào trận chung kết.

Sự trở lại của HLV Kim Sang-sik tiếp thêm niềm tin lớn cho người hâm mộ trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng. Kể từ tháng 10/2024 đến nay, "Những chiến binh Sao Vàng" dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân xứ kim chi đang sở hữu chuỗi 26 trận bất bại liên tiếp. Tại các giải đấu chính thức ở cấp độ Đông Nam Á, đội tuyển cũng trải qua 16 trận chưa biết đến mùi thất bại, vượt qua hàng loạt đối thủ duyên nợ như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia.

Ngay sau khi khép lại FIFA ASEAN Cup, lộ trình chuẩn bị cho các mục tiêu xa hơn của bóng đá Việt Nam cũng đã được vạch sẵn. Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11/2026, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Đài Loan và Kyrgyzstan. Đến ngày 1/1/2027, toàn đội sẽ sang Qatar tập huấn và có trận thử lửa chất lượng với đương kim vô địch châu Á Qatar vào ngày 5/1/2027, trước khi chính thức bước vào tranh tài tại VCK Asian Cup 2027.