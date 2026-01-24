HLV Kim Sang-sik: "Tôi nể phục tinh thần quả cảm của U23 Việt Nam, các em quá kiên cường"

"Trận đấu này thực sự rất khó khăn. Tôi muốn cảm ơn toàn đội U23 Việt Nam cũng như ban huấn luyện vì đã làm việc cật lực. Chúng tôi đã thi đấu với 10 người nhưng vẫn giành chiến thắng. Tôi rất cảm kích và nể phục tinh thần quả của U23 Việt Nam. Các cầu thủ đã chơi rất kiên cường.

Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã trực tiếp đến sân cũng như đã cổ vũ qua truyền hình. Tôi cũng muốn cảm ơn Hiểu Minh, người đã dính chấn thương ở trận đấu trước. Tôi cảm ơn tất cả cầu thủ vì đã nỗ lực hết mình", HLV Kim Sang-sik xúc động nói sau trận tranh giải Ba VCK U23 châu Á 2026 vào tối 23/1.

U23 Việt Nam thắng ngoạn mục U23 Hàn Quốc.

Trước đối thủ mạnh là U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam không hề tỏ ra nao núng. Quốc Việt mở tỉ số ở phút 30, sau đó Đình Bắc lập công phút 71 đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1.

Phút 88, Đình Bắc dính thẻ đỏ trực tiếp sau một pha ham bóng. Đến phút 90+7, U23 Việt Nam bị đối thủ gỡ hòa 2-2.

Chỉ còn 10 người trên sân, đội quân của HLV Kim Sang-sik phải gồng mình chống đỡ suốt 30 phút hiệp phụ và đã đứng vững. Và rồi tới loạt đá luân lưu, thủ môn Cao Văn Bình xuất sắc đẩy được cú đá ở lượt thứ 7 của đối phương, tạo điều kiện để Thanh Nhàn kết liễu đối thủ.

Thanh Nhàn một lần nữa ghi bàn thắng quyết định cho U23 Việt Nam.

"Cả đội U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam hiện tại đều rất mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Dù vậy, cầu thủ của đôi bên hôm nay đã nỗ lực hết sức mình, thể hiện tinh thần thi đấu vô cùng quả cảm.

Đặc biệt là trong tình thế chúng tôi bị thiếu mất một người, các cầu thủ đã giữ vững tỷ số hòa cho đến tận hiệp phụ và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Tôi tin rằng qua những trải nghiệm như thế này, các cầu thủ của U23 Việt Nam sẽ trưởng thành hơn và đây sẽ là cơ hội để họ tiếp tục phát triển", HLV Kim Sang-sik xúc động bày tỏ.

Thầy Kim nói tiếp: "Bóng đá thực sự là môn thể thao khó khăn và vất vả. Tôi muốn gửi lời động viên tới toàn thể cầu thủ và thành viên U23 Hàn Quốc. Mọi người đã vất vả rồi. Còn với các cầu thủ của chúng tôi, từ khi bắt đầu giải đấu tới bây giờ, mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn.

Trong trận đấu hôm nay, cả đội vẫn quyết tâm thi đấu hết sức dù thiếu người và giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu. Xin chúc mừng các bạn. Tôi rất tự hào về cả đội. Xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam. Đặc biệt, Hiểu Minh đã gặp phải chấn thương nặng ở giải đấu này, rất hy vọng cậu ấy sẽ sớm bình phục".

Nói về tấm thẻ đỏ của Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Đình Bắc hôm nay đã ghi bàn và có lẽ do cậu ấy quá hưng phấn, nên đã dẫn tới sai sót để bị đuổi khỏi sân. Đó là tình thế khó khăn. Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng các cầu thủ của tôi.

Dù chỉ còn 10 người, tôi tự tin họ vẫn có thể cố gắng giữ thế trận tới cùng. Ở trận đấu trước, U23 Việt Nam cũng đã có cầu thủ Lý Đức phải rời sân. Ở những trường hợp như vậy, thì HLV cũng rất khó có thể làm gì để bù đắp tình hình".

Ông Kim đồng thời cũng dành lời khen ngợi cho thủ môn Cao Văn Bình: "Dù đã rất kiệt sức, các cầu thủ vẫn giữ tinh thần. Các cầu thủ cũng đã xử lý bình tĩnh, tự tin ở loạt đá luân lưu đã giúp chúng tôi chiến thắng. Thủ môn Văn Bình dù không được tham gia thi đấu nhiều, nhưng vẫn luôn lặng lẽ cố gắng hết mình.

Hôm nay cậu ấy cũng đã khá căng thẳng và vất vả, cũng đã đóng góp vào chiến thắng của đội. Như cầu thủ Văn Bình đã nói, với sự hướng dẫn của HLV Lee Won Jae, các cầu thủ đã trưởng thành hơn nhiều. Nhờ sự chỉ đạo và lời khuyên của ban HLV trong ngày hôm nay, cậu ấy phát huy hiệu quả và đóng góp vào chiến thắng".

Thầy Kim kết lại: "Sắp đến Tết rồi, tôi muốn gửi tới người hâm mộ Việt Nam “Chúc mừng năm mới mọi người”. Còn với các cầu thủ, từ SEA Games cho tới giải đấu này, họ đã rất vất vả vì liên tục thi đấu mà ít có ngày nghỉ. Mong các cầu thủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi thoải mái sau giải U23 châu Á".

Vào tối nay (24/1), nhóm đầu tiên của U23 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài. Đến sáng 25/1, nhóm còn lại cũng sẽ về nước, khép lại hành trình đáng nhớ tại giải U23 châu Á 2026.