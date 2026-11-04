HLV Kim Sang-sik: Tôi muốn đánh bại Hàn Quốc ít nhất một lần

HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giúp tuyển Việt Nam đánh bại Hàn Quốc tại Asian Cup 2027, đồng thời tiết lộ những áp lực khi kế nhiệm HLV Park Hang Seo.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Zig_M của báo OSEN (Hàn Quốc), huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ về những thay đổi, thách thức mà ông trải qua trong quá trình dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, cũng như các mục tiêu trong tương lai.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc tại Asian Cup và hai đội sẽ đối đầu trực tiếp. HLV Kim Sang-sik không giấu tham vọng: “Với tư cách là huấn luyện viên, tôi muốn đánh bại Hàn Quốc ít nhất một lần”.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận ông không thể không nghĩ đến những thành công của HLV Park Hang Seo khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam. Ông Park từng mở ra thời kỳ hoàng kim cho bóng đá Việt Nam và trở thành người hùng trong lòng người hâm mộ. Vì vậy, việc kế nhiệm nhà cầm quân đồng hương trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia mang đến áp lực không nhỏ.

HLV Kim Sang-sik cho biết muốn đánh bại Hàn Quốc ít nhất một lần.

“Tôi từng không nghĩ mình có thể thành công tại Việt Nam. Tôi cảm thấy trách nhiệm rất lớn khi phải tiếp nối những thành tựu mà HLV Park Hang Seo đã gây dựng. Tôi cũng nghĩ rằng bản thân cần duy trì hình ảnh tốt đẹp của một huấn luyện viên Hàn Quốc” , ông Kim chia sẻ.

Theo HLV Kim Sang-sik, khó khăn lớn nhất trong quá trình dẫn dắt đội tuyển Việt Nam không đơn thuần nằm ở việc xây dựng chiến thuật, mà còn là tìm cách tạo động lực cho các cầu thủ.

Nhiều tuyển thủ Việt Nam từng trải qua giai đoạn thành công. Bởi vậy, nhiệm vụ của ban huấn luyện là khơi dậy khát khao chiến thắng, giúp các cầu thủ tiếp tục nỗ lực để chinh phục những mục tiêu mới.

“Chiến thuật rất quan trọng, nhưng mức độ khát khao và quyết tâm thi đấu của các cầu thủ mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn hơn” , HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng cho rằng những kinh nghiệm tích lũy trong thời gian dẫn dắt Jeonbuk Hyundai là nền tảng giúp ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Việc trải qua cả chiến thắng lẫn thất bại tại Hàn Quốc mang đến những bài học quan trọng, giúp ông điều chỉnh phương pháp làm việc khi chuyển sang môi trường bóng đá Việt Nam.

Đánh giá về lực lượng hiện tại, HLV Kim Sang-sik nhận định đội tuyển Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển. Sự xuất hiện của các nhân tố mới, đặc biệt là những cầu thủ mang hai quốc tịch và cầu thủ nhập tịch, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của đội bóng.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027 đối mặt với không ít khó khăn. Lịch thi đấu dày đặc có thể khiến các cầu thủ bị quá tải, đồng thời làm gia tăng nguy cơ chấn thương. Do đó, việc quản lý thể trạng sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện.

“Chúng tôi sẽ luôn chuẩn bị cho giải đấu với tâm thế của một đội bóng ở vị thế thách thức” , HLV Kim Sang Sik khẳng định.