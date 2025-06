HLV Kim Sang-sik: "Tôi không thấy áp lực gì cả, 10 năm rồi tuyển Việt Nam đều không ngại Malaysia"

HLV KIM SANG-SIK KHÔNG NGẠI DÀN NHẬP TỊCH CỦA TUYỂN MALAYSIA

“Màn so tài với Malaysia sẽ là trận đấu quan trọng bậc nhất với tuyển Việt Nam trong năm 2025. Nếu muốn có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, chúng tôi trước mắt phải có kết quả tốt trước Malaysia ở vòng loại.

Khó khăn với tuyển Việt Nam là tuyển Malaysia nhập tịch khá nhiều cầu thủ trong thời gian vừa rồi. 18 trong 30 cầu thủ mà họ đăng ký tham dự trận đấu là những cái tên gốc gác nước ngoài. Đội tuyển Việt Nam cũng không có nhiều thông tin về họ”, HLV Kim Sang-sik mở màn buổi họp báo vào trưa nay (9/6).

HLV Kim Sang-sik không e ngại khi phải làm khách tại Malaysia.

Dù thừa nhận sự bất lợi về thông tin và lực lượng, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn tỏ ra rất bản lĩnh:

“Nhưng bản chất của bóng đá luôn là khó khăn, kể cả khi chúng tôi có nhiều hay ít thông tin đi chăng nữa. Tôi tin rằng kết quả thắng hay thua phụ thuộc vào chính tuyển Việt Nam thôi.

Chúng tôi cần phát huy điểm mạnh, duy trì sự đoàn kết, tạo nên một tập thể thống nhất. Đội cần phải cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể ở góc độ bản thân mình. Điều đó là mấu chốt hướng tới kết quả tích cực trước Malaysia.”

Tuyển Việt Nam thắng 7, hòa 1, thua 0 trước Malaysia trong hơn 10 năm qua.

HLV Kim Sang-sik cũng không quên nhắc đến lịch sử đối đầu giữa hai đội, đồng thời tin vào tinh thần chiến đấu của các học trò:

“Thực tế trong 10 năm qua, tuyển Việt Nam luôn duy trì điều đó và đạt kết quả tốt trước Malaysia. Duy Mạnh, học trò hiện tại của tôi, là chứng nhân rõ ràng nhất cho những trận thắng mà tuyển Việt Nam có được trước Malaysia. Tôi lấy ví dụ như thế để một lần nữa nhấn mạnh rằng, chỉ có chính chúng tôi mới quyết định được vận mệnh của đội, thay vì phụ thuộc vào bất cứ ai khác.”

Nói về áp lực, ông Kim thể hiện sự điềm tĩnh: “Bản thân tôi cũng không hề cảm thấy áp lực. Tôi luôn cố gắng suy nghĩ tích cực hơn là đặt sức ép cho bản thân. Tôi muốn tập trung vào từng buổi tập, mang tinh thần lạc quan vào thi đấu ở trận đấu ngày 10/6.”

Ông Kim và các học trò đã có hơn 3 ngày làm quen với thời tiết, điều kiện thi đấu tại Malaysia.

Khi được hỏi về trận giao hữu giữa ASEAN All Stars và MU vừa qua, HLV Kim Sang-sik cho rằng đó là một trải nghiệm tích cực:

“Còn về trận đấu với MU, tôi nghĩ là chúng tôi khá may mắn. MU cũng đã chịu ảnh hưởng khi phải di chuyển dài. Bản thân tôi khi đó cũng không rõ sẽ vận hành đội hình ASEAN All Stars thế nào khi chỉ có 2 ngày tập trung. Vì vậy, một chiến thắng ở thời điểm ấy cũng giúp cho tôi hài lòng. Ở góc độ nào đi chăng nữa, chúng ta có thể thấy bóng đá Đông Nam Á ở vị trí thế nào so với đẳng cấp thế giới.”

Tuyển Việt Nam tự tin giành lợi thế trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

DUY MẠNH TỰ TIN THI ĐẤU TẠI BUKIT JALIL

Cũng có mặt trong buổi họp báo, trung vệ Đỗ Duy Mạnh tỏ ra thận trọng khi nói về trận đấu với Malaysia. Anh nhấn mạnh yếu tố sân khách là thử thách lớn cho tuyển Việt Nam.

“Đây sẽ là trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam tại bảng F. Việc phải đá sân khách trên sân của Malaysia sẽ đem đến khó khăn cho tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ về đấu pháp để có một trận đấu tốt vào ngày mai khi gặp Malaysia. Tôi và anh em trong đội sẽ tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện xây dựng.”

Anh nói tiếp: “Đây đã là lần thứ 3 mà cá nhân tôi thi đấu tại Bukit Jalil. Một là trận chung kết AFF Cup 2018. Cách đây 2 tuần, tôi lại tham gia một trận đấu cùng đội các Ngôi sao Đông Nam Á khi gặp MU. Và tới đây, tôi sẽ cùng tuyển Việt Nam thi đấu với Malaysia.

Tôi cảm nhận được sức nóng của sân Bukit Jalil. Khán giả Malaysia rất cuồng nhiệt. Tôi và các cầu thủ phải cố gắng vượt qua áp lực, thi đấu tỉnh táo để có kết quả tốt.”

Duy Mạnh chưa từng thua trong 2 lần thi đấu trên sân Bukit Jalil.

Nhận xét về đội hình Malaysia hiện tại, Duy Mạnh cũng tỏ ra thận trọng:

“Tuyển Malaysia giờ đã khác, từ HLV đến cầu thủ. Họ có 17–18 cầu thủ nhập tịch và có nhiều trường hợp chơi ở nước ngoài. Đó là các cầu thủ chất lượng và hứa hẹn gây ra khó dễ cho tuyển Việt Nam.

Dù sao bóng chưa lăn, tôi chưa thể nói trước điều gì. Đến ngày mai chúng ta còn chưa biết sẽ ăn gì thì chẳng thể quả quyết điều gì hôm nay. Tôi chỉ khẳng định tuyển Việt Nam sẽ có quyết tâm và mục tiêu, chuẩn bị tốt nhất khi gặp Malaysia.”

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h tối mai (10/6, giờ Hà Nội) trên sân Bukit Jalil.