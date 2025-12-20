HLV Kim Sang-sik: "Tôi đã nghĩ U22 Việt Nam có thể thua thêm, chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui vào tránh!"

Chiều 20/12, sau khi cùng U22 Việt Nam xuất sắc lội ngược dòng thắng U22 Thái Lan 3-2 ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận ông trải qua những cảm xúc rất mạnh khi đội bị dẫn trước ngay từ hiệp một. Ông nói với trang STN Sports (Hàn Quốc): “Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ đội sẽ còn thủng lưới thêm. Tôi thậm chí chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó để trốn đi.”

U22 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trước U22 Thái Lan, để đối thủ dẫn 2-0 ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, sự thay đổi chiến thuật và tinh thần thi đấu kiên cường giúp đội bóng áo đỏ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai và hiệp phụ để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Ảnh: Nam Trần

Nhà cầm quân người Hàn Quốc sau đó chia sẻ thêm về cách ông và các học trò ứng xử với hoàn cảnh khó khăn: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều xem nên nói điều gì. Cuối cùng, tôi bình tĩnh nói rằng: 0-2 à? Chúng ta hoàn toàn có thể lật ngược tình thế. Chúng ta chưa thể hiện được bất kỳ điều gì đã thống nhất trước trận. Hãy tiếp nối tinh thần của các đàn anh đã vô địch ở đây hồi tháng Một.”

Trước những bình luận nói rằng U22 Việt Nam như được “ma thuật hoá” giữa trận, ông Kim thẳng thắn bác bỏ: “Không có ma thuật nào cả. Bóng đá rốt cuộc vẫn là môn thể thao của con người. Chức vô địch này không phải nhờ điều gì đặc biệt từ huấn luyện viên, mà là kết quả của thời gian và nỗ lực mà toàn đội đã đổ ra. Chiến thuật đã được chuẩn bị, nhưng những người thực sự thực hiện nó đến cùng trên sân là các cầu thủ.”

Vị chiến lược gia xứ Kim Chi cũng nhấn mạnh về cách quản trị phòng thay đồ và lối chơi: “Chiến thuật dù có hay đến đâu mà không phù hợp với cầu thủ thì cũng vô nghĩa. Cần buông bỏ cái tôi, biết thích nghi với con người mình đang có. Phải từ bỏ tư duy quyền uy. Mỗi người chỉ cần làm tốt vai trò của mình ở đúng vị trí là đủ.”

Chiến thắng này đem về cho HLV Kim Sang-sik và U22 Việt Nam tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33 — danh hiệu thứ ba trong năm 2025 mà ông có cùng bóng đá Việt Nam (cùng AFF Cup và chức Vô địch U23 ĐNÁ), qua đó khẳng định phong độ ấn tượng của đội trẻ dưới triều đại ông thầy Hàn Quốc.