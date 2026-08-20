"HLV Kim Sang-sik toan tính giỏi, ĐT Việt Nam sẽ mang về lợi thế từ sân của Thái Lan"

BLV Quang Huy tỏ ra rất tự tin khi ĐT Việt Nam tái đấu Thái Lan ở Chung kết AFF Cup 2026.

Highlights Việt Nam 2-0 Malaysia (Bán kết lượt về AFF Cup 2026)

Tối qua ĐT Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 khi đón tiếp Malaysia ở Bán kết lượt về AFF Cup 2026 trên SVĐ Mỹ Đình. Dù chiến thắng 2-0 nhưng thực tế, ĐT Việt Nam đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Vì vậy, nhiều người lại bắt đầu nói về "cái dớp" của ĐT Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình.

Nói về điều này, BLV Quang Huy chia sẻ: "Ngay từ đầu, tôi cho rằng vấn đề quan trọng của Việt Nam là chúng ta phải có sự thăng bằng về tâm lý. Đá ở Mỹ Đình, khán giả đông như vậy thì chúng ta có sự hưng phấn, nhưng nhiều khi gặp phải đội bóng đá rắn, đá rát, có đối pháp hợp lý và chơi quyết tâm thì lại tạo áp lực cho tuyển Việt Nam.

Thành ra, chúng ta luôn phải vào trận với tâm thế mình là nhà vô địch của giải đấu. Mình có niềm kiêu hãnh, có trình độ, có đẳng cấp và lại có vốn hai bàn ở lượt đi. Vì vậy, cứ thong dong mà đá. Kể cả họ có chơi kiểu tương kế tựu kế thì đến một lúc nào đó cũng phải dâng cao đội hình, chứ không thể bị dẫn hai bàn ở lượt đi mà cứ thong thả mãi được.

Tôi nghĩ đội bóng đã chơi đúng theo cách như vậy. Chúng ta rất thong dong nhưng vẫn chiếm lĩnh được trận đấu. Có những lúc không cầm bóng nhiều hơn đối thủ nhưng vẫn tạo ra các cơ hội. Mặc dù vậy, chúng ta đã có sự phung phí.

Đình Bắc hôm nay đúng ngày sinh nhật, các đồng đội cũng tạo cho anh những cơ hội. Tuy nhiên, có vẻ đối phương đã biết và bắt bài Đình Bắc nên anh có một số tình huống xử lý khá vội.

Đình Bắc bỏ lỡ nhiều cơ hội trên SVĐ Mỹ Đình.

Trong khi đó, đội bạn phải nói là đã phòng ngự khá tốt trong hiệp một. Tôi hình dung ngay rằng sang hiệp hai, chúng ta sẽ có những quân bài mới vào sân, trong khi đội bạn cũng đã mệt.

Xuân Son, từ trận đấu trước khi ghi bàn vào lưới Malaysia ở lượt đi trên sân khách, đã cho tôi cảm nhận về sự sảng khoái và rất yên tâm. Hiện nay, chúng ta có những tổ đấu khác nhau trên hàng công. Cầu thủ đá chính cứ hết mình, và khi rời sân thì những người vào thay sẽ mang lại những nét khác.

Ngay cả khi vào sân từ ghế dự bị, các cầu thủ cũng có thể phát huy điểm mạnh của mình, bởi những đồng đội đá trước đã khiến đối phương rất mệt mỏi.

Nhân đây, tôi cũng có quan điểm rằng không phải vì Tài Lộc hay Hoàng Hên không ghi bàn mà chúng ta nói họ không có nhiều đóng góp. Như vậy là không đúng. Thực sự, họ vẫn là những nhân tố khác biệt. Dù tuổi đã nhiều, nhưng so với mặt bằng cầu thủ Việt Nam, họ vẫn rất đặc biệt.

Nếu những cầu thủ đó vào sân và tạo được ảnh hưởng như trong hiệp một, thì sang hiệp hai, Xuân Son vào sân cũng sẽ dễ phát huy hơn, bởi lúc đó đội bạn đã rất mệt".

Hoàng Hên hay Tài Lộc có vai trò rất lớn ở ĐT Việt Nam (Ảnh: Tú Anh).

Về Xuân Son, cầu thủ đã ghi 2 bàn thắng, BLV Quang Huy cho rằng anh vẫn chưa tìm lại được phong độ như trước khi chấn thương. Tuy nhiên, Xuân Son đang có những thay đổi trong cách chơi, thả lỏng hơn và nhờ đó lại trở nên nguy hiểm hơn:

"Thực ra phong độ của anh ấy chưa thể trở lại như trước. Chúng ta nhớ lại những bàn thắng của Son, đặc biệt là hai bàn vào lưới Thái Lan tại Việt Trì ở giải đấu trước. Khi đó, phong độ của anh đúng nghĩa là đầu đội trời, chân đạp đất: cướp bóng từ giữa sân, đi qua hàng loạt đối phương, vặn sườn rồi sút bằng chân trái, dù đó không phải chân thuận. Xem đi xem lại bàn thắng ấy vẫn rất đã mắt.

Hay pha bật nhảy đánh đầu, chiếm lĩnh khoảng không mà đối phương dù biết cũng không có cách nào cản được. Đó mới là Son ở đỉnh cao phong độ. Sau một chấn thương thảm khốc, việc anh có thể trở lại thi đấu đã là điều rất đáng mừng. Bây giờ, Son đang dần lấy lại phong độ.

Tôi cũng nhận thấy Xuân Son đang làm quen dần với một kiểu đá thả lỏng hơn. Khi chúng ta coi anh là chủ công, đúng, anh vẫn là tiền đạo hay nhất, trung phong hay nhất đang chơi tại V.League. Nhưng khi mọi sự trông chờ đều quá lớn thì cũng trở thành áp lực.

Vì vậy, hai trận gần đây của Xuân Son khiến tôi rất hài lòng. Có một sự thả lỏng nhất định, giúp anh phát huy kinh nghiệm và khả năng đánh hơi bàn thắng mà không cần phải quá căng sức.

Có thể trong một tập thể gồm cả những cầu thủ mới lẫn cũ, sau một thời gian đá cùng nhau, anh đã quen với công thức này. Và kiểu chơi thả lỏng như vậy rất phù hợp với thể trạng của Xuân Son lúc này".

Xuân Son đang tràn đầy quyết tâm giúp ĐT Việt Nam lần nữa vượt qua Thái Lan (Ảnh: Tú Anh).

Hướng về trận Chung kết lượt đi trên sân Thái Lan lúc 20h00 ngày 22/8 tới, BLV Quang Huy chia sẻ:

"Cho dù thế nào, Thái Lan được chơi trên sân nhà thì họ vẫn sẽ thể hiện tư thế của một đội cửa trên. Cách đá của Thái Lan là như vậy. Vì thế, khi thi đấu trên sân nhà, họ sẽ tìm cách gây sức ép lên Việt Nam.

Bởi vậy, tôi muốn đội hình của chúng ta ở tuyến giữa có những cầu thủ có khả năng phòng ngự từ xa. Ví dụ, Lê Phạm Thành Long có thể được để dành ở trận đấu như hôm nay. Khi chúng ta đã có vốn ở lượt đi, HLV Kim Sang-sik có thể đã tính Thành Long là cầu thủ để dành cho trận lượt đi trên đất Thái Lan. Đây sẽ là một quân bài rất quan trọng.

Thăm dò ý kiến Dự đoán trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026: Thái Lan vs Việt Nam Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Thái Lan thắng Hai đội hòa nhau Việt Nam thắng

Ngoài Thành Long, chúng ta có thể tiếp tục xoay tua trên hàng công để phù hợp với bối cảnh của trận lượt đi. Sau đó, chúng ta trở về sân nhà và về lý thuyết, đó là một thuận lợi. Tôi tin Việt Nam sẽ có kết quả tốt ở lượt đi để tạo đà cho trận lượt về, với những tính toán chính xác của HLV Kim Sang-sik.

Càng thi đấu, chúng ta càng bộc lộ sự phong phú và chiều sâu đội hình. Ví dụ hôm nay, Đoàn Văn Hậu bị đau, chưa biết mức độ thế nào, nhưng việc Quang Kiệt, một trung vệ trẻ, được vào sân cũng là tín hiệu khiến tôi rất vui. Không chỉ ở giải đấu này mà còn hướng tới những giải tiếp theo.

Trong những thời điểm phù hợp, HLV Kim Sang-sik luôn biết cách đưa những cầu thủ mới vào sân để họ từng bước làm quen với đội hình và môi trường thi đấu".

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