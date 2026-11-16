HLV Kim Sang-sik tiết lộ thay đổi lớn ở ĐT Việt Nam khi đấu cường địch Kyrgyzstan

HLV Kim Sang-sik xác nhận Trần Trung Kiên bắt chính trước Kyrgyzstan, đồng thời hé lộ kế hoạch trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới ở tuyến giữa và hàng công.

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại năm 2026 bằng cuộc đối đầu Kyrgyzstan trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Casper Cup. Trước trận đấu này, HLV Kim Sang-sik xác nhận sẽ có những điều chỉnh đáng chú ý trong đội hình xuất phát, với mục tiêu vừa thử nghiệm nhân sự, vừa hướng đến chiến thắng.

Đáng chú ý nhất là vị trí trong khung gỗ. Theo tiết lộ của chiến lược gia người Hàn Quốc, thủ môn Trần Trung Kiên sẽ được lựa chọn bắt chính. Đây là cơ hội để người gác đền của HAGL thể hiện năng lực trong bối cảnh Patrik Lê Giang đã trở lại CLB Công an TP.HCM.

Không chỉ thay đổi ở vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik còn hé lộ sẽ trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới ở tuyến tiền vệ và hàng công.

"Trận đấu ngày mai, thủ môn Trung Kiên sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Bên cạnh đó, chắc chắn có nhiều nhân tố mới được tôi trao cơ hội thể hiện, không chỉ có ở vị trí thủ môn mà còn ở hàng tiền vệ, tiền đạo cũng có những thay đổi", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ban huấn luyện đánh giá các cầu thủ trong đợt tập trung lần này có trình độ tương đương nhau. Vì vậy, ông muốn tận dụng tối đa năng lực của từng cá nhân, đồng thời tìm kiếm thêm những phương án nhân sự cho đội tuyển Việt Nam.

Dù ưu tiên thử nghiệm, HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu chiến thắng vẫn được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2026, trước khi bước vào quá trình chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo.

HLV Kim Sang-sik cảnh báo sức mạnh của Kyrgyzstan

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang-sik cho rằng Kyrgyzstan là thử thách khó khăn hơn nhiều so với Đài Bắc Trung Hoa, đội bóng mà ĐT Việt Nam vừa đánh bại với tỷ số 2-0 hôm 11/11.

"Kyrgyzstan có thể hình, thể lực, kỹ thuật tốt hơn nhiều so với Đài Loan (Trung Quốc). Với tuyển Việt Nam, do có nhiều cầu thủ mới nên cách tổ chức của đội còn gặp khó khăn, nhưng chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt", ông Kim nhận xét.

Việc sử dụng nhiều gương mặt mới khiến đội tuyển Việt Nam chưa có được sự ăn ý cần thiết. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik tin rằng sự gắn kết tập thể sẽ giúp các học trò vượt qua những khó khăn trước đối thủ Trung Á.

"Điều quan trọng là tất cả các cầu thủ đều có sự gắn kết. Tuyển Việt Nam cố gắng vượt qua khó khăn để giành chiến thắng dành tặng người hâm mộ", chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Bên cạnh những chia sẻ về đội tuyển quốc gia, HLV Kim Sang-sik cũng dành lời khen cho U23 Việt Nam sau chức vô địch giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Ông đặc biệt ấn tượng với sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ, trong đó có tiền đạo Nguyễn Minh Tâm.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc gửi lời chúc mừng tới HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò, đồng thời đánh giá cao màn trình diễn của Minh Tâm, chân sút đã để lại dấu ấn tại giải đấu trên sân nhà HAGL.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Kyrgyzstan diễn ra lúc 19h ngày 17/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại năm 2026 bằng một chiến thắng.