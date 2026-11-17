HLV Kim Sang-sik có thể đưa ra rất nhiều thử nghiệm đáng chú ý trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Kyrgyzstan.

Tối 17/11, đội tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở trận cuối cùng tại Casper Cup 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ còn 20 cầu thủ trong danh sách bao gồm cả thủ môn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục thử nghiệm những phương án nhân sự mới.

Đình Bắc đá hậu vệ biên

Việc Nguyễn Đình Bắc đá hậu vệ cánh trái trong hệ thống chiến thuật 3-4-3 không phải điều chưa từng xảy ra. Trong màu áo CLB Công an Hà Nội, HLV Alexandre Polking từng có một vài thời điểm yêu cầu học trò thử sức ở vị trí này. Về cơ bản, Nguyễn Đình Bắc phần nào đáp ứng được nhiệm vụ phòng ngự và đặc biệt nổi bật khi dâng cao tấn công.

Tất nhiên, điều các huấn luyện viên kỳ vọng nhất ở một “hậu vệ” như Nguyễn Đình Bắc vẫn là khả năng hỗ trợ tấn công. Khi không phải chịu quá nhiều áp lực về thành tích, HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể cân nhắc những phương án khác thường mà ông khó thử nghiệm tại các giải đấu chính thức.

Việc sử dụng Đình Bắc ở vị trí hậu vệ biên cũng có thể giúp tuyển Việt Nam bố trí thêm những cầu thủ có khả năng ghi bàn trên hàng công, đồng thời tận dụng tốc độ và khả năng tạo đột biến của tiền đạo sinh năm 2004.

Nguyễn Đình Bắc có thể mang đến phương án thử nghiệm mới.

Khuất Văn Khang tìm lại sở trường

Khuất Văn Khang từng đảm nhiệm các vị trí tấn công biên khi khoác áo những đội tuyển trẻ Việt Nam. Ngay tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn từng đưa anh trở lại hàng công. Tuy nhiên, trong thời gian HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, Văn Khang hầu như chỉ thi đấu bên cánh trái với vai trò hậu vệ biên.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cần một phương án phát triển bóng và tấn công hiệu quả ở hành lang trái. Tuy nhiên, hiện tại, ông đã có những lựa chọn khác như Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Văn Vĩ, Phan Tuấn Tài hay thậm chí cả Triệu Việt Hưng.

Khuất Văn Khang có kỹ thuật khéo léo và tốc độ tốt trong phạm vi ngắn. Cầu thủ sinh năm 2003 vẫn đủ khả năng vượt qua một hoặc hai hậu vệ đối phương, yếu tố tạo đột biến quan trọng đối với một tiền đạo cánh.

Bên cạnh đó, khả năng đi bóng cắt vào trung lộ và dứt điểm từ xa của Văn Khang cũng có thể mang đến thêm phương án tấn công cho đội tuyển Việt Nam.

Lương Chí Khải mang đến hy vọng cho tuyển Việt Nam.

Lương Chí Khải ra mắt

Lương Chí Khải là một trong những cầu thủ được chờ đợi nhất ở đợt tập trung lần này. Trận gặp Kyrgyzstan có thể là cơ hội để anh lần đầu ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trung vệ này từng thể hiện phong độ ấn tượng ở mùa giải 2025/26 trong màu áo Thể Công Viettel. Anh sở hữu thể hình tốt, khả năng tranh chấp bóng bổng nổi bật và những đường chuyền phát động tấn công tương đối hiệu quả.

Tuy nhiên, phong độ của Lương Chí Khải sa sút đáng kể ở mùa giải 2026/27. Thể Công Viettel thi đấu thiếu ổn định và đã chia tay HLV trưởng Velizar Popov. Một số điểm yếu của Chí Khải cũng bộc lộ khi anh thi đấu trong hệ thống phòng ngự hai trung vệ.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam thường xuyên vận hành với ba trung vệ. Nếu được sử dụng ở vị trí trung vệ lệch phải, Chí Khải có thể phát huy những điểm mạnh của mình và nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thành Chung.

Nhân tố U23 ở tuyến giữa

Nguyễn Quang Vinh là gương mặt tiếp theo nhận được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tiền vệ trung tâm sinh năm 2005 đã có ba mùa giải thi đấu tại V.League và từng bước tiến bộ trong màu áo Sông Lam Nghệ An.

Dù không có nhiều cơ hội ở các đội tuyển trẻ, Quang Vinh lại tích lũy được kinh nghiệm thi đấu thực tế tại sân chơi chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam.

Mùa này, Quang Vinh thực hiện khá tốt nhiệm vụ phòng ngự nhờ nền tảng thể lực sung mãn. Anh cũng sở hữu khả năng sút xa uy lực và thực hiện được những đường chuyền chuyển trạng thái có chất lượng.

Trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik đang tìm kiếm những nhân tố mới cho tuyến giữa, Quang Vinh xứng đáng được trao cơ hội chứng tỏ năng lực ở đội tuyển quốc gia.

Nguyễn Văn Việt được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Ai thay Lê Giang Patrik?

So với Trần Trung Kiên, Nguyễn Văn Việt có ít cơ hội thể hiện ở đội tuyển quốc gia hơn. Tuy nhiên, những màn trình diễn của thủ thành quê Nghệ An tại V.League đủ sức thuyết phục các nhà chuyên môn.

Trong hoàn cảnh hiện tại, trận gặp Kyrgyzstan là cơ hội thuận lợi để Văn Việt thể hiện năng lực và cạnh tranh vị trí trong khung thành đội tuyển Việt Nam.

So với nhiều đồng nghiệp, Văn Việt có phần thua thiệt về thể hình khi chỉ cao 1,81 m. Bù lại, anh sở hữu phản xạ nhanh nhẹn và khả năng chơi chân ấn tượng.

HLV Kim Sang-sik đã có nhiều cơ hội đánh giá Trần Trung Kiên qua các đợt tập trung và thi đấu trước đây. Vì vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể dành trận gặp Kyrgyzstan để kiểm tra thực tế năng lực của Văn Việt, qua đó có thêm phương án cho vị trí thủ môn trong tương lai.