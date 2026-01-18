HLV Kim Sang-sik thú nhận... “thèm phở Việt Nam” khi chinh phục ngai vàng châu Á

Chiều 17/1/2026, chỉ vài giờ sau khi U23 Việt Nam vượt qua UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik cùng toàn đội lập tức trở lại tập luyện, chuẩn bị cho trận bán kết gặp U23 Trung Quốc. Đây là trận đấu mang tính bước ngoặt trong hành trình hướng tới ngôi vô địch, nên tinh thần tập trung của đội được đặt lên hàng đầu.

Buổi tập diễn ra sớm hơn thường lệ, với đội chia làm hai nhóm: nhóm thi đấu chính gặp UAE tập nhẹ để hồi phục, còn lại tập luyện với cường độ bình thường nhằm rà soát thể lực và chiến thuật. Trong không khí đó, HLV Kim Sang-sik đã chia sẻ với truyền thông một điều thú vị, mang màu sắc đời thường nhưng ấm áp.

"Chúng tôi đã ở đây một tháng. Thật sự rất thèm và nhớ phở Việt Nam. Phía trước đội còn hai trận đấu nữa, chúng tôi sẽ cố gắng chinh phục. Ai trong đội tuyển cũng nhớ phở lắm rồi, nhưng bảo nhau chịu đựng, cố gắng tập trung thi đấu thật tốt để thắng trận tiếp theo".

HLV Kim Sang-sik nhớ... phở Việt Nam.

HLV Kim cho biết sau chuỗi trận thành công của U23 Việt Nam — với 4 trận toàn thắng trước bán kết — ông và các học trò đang rất tự hào nhưng không chủ quan.

"Càng ngày, cầu thủ của tôi chơi càng hay, khắc phục được những khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt để chiến thắng ở bán kết sắp tới".

Tâm sự của HLV Kim phản ánh mối gắn bó đặc biệt của ông với văn hoá, ẩm thực Việt Nam sau hơn một năm sinh sống và làm việc tại đây. Ngoài phở, ông từng chia sẻ rằng mình thích nhiều món Việt và cố gắng hòa nhập với đời sống bản địa.

U23 Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch?

Bên cạnh đó, các cầu thủ U23 Việt Nam cũng bày tỏ quyết tâm cao độ. Phạm Minh Phúc, người ghi bàn ấn định chiến thắng trước UAE, nhấn mạnh:

"Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết mình vì niềm tự hào dân tộc, gia đình và niềm vui của người hâm mộ. U23 Việt Nam sẽ chiến đấu bằng cả trái tim để có được niềm vui ở bán kết và xa hơn là chung kết".