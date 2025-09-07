HLV Kim Sang-sik thay người quá "ảo", giúp tuyển Việt Nam thắng hiểm Singapore

U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore (bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026)

Tối qua, U23 Việt Nam có trận đấu với U23 Singapore ở lượt trận thứ hai bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026. Tạo ra được nhiều cơ hội, song U23 Việt Nam chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bình luận về màn trình diễn nhiều lãng phí của các cầu thủ trẻ, HLV Phạm Minh Đức nói trên sóng VTV:

"Đội U23 Việt Nam, các em còn nôn nóng trong khâu dứt điểm, nghĩa là hơi vội vàng. Nhưng phải nói rằng, những kỹ năng dứt điểm ấy chưa thể nào bằng được những anh già dặn ở đội tuyển. Vì các em còn trẻ, còn phải tập luyện rất nhiều. Nghĩa là những pha chuyền bóng hay những pha kết thúc cần phải liên tục lặp đi lặp lại hằng ngày thì mới thuần thục và phù hợp theo độ tuổi tăng lên.

Các em cũng đã tham gia nhiều giải đấu, nhưng chúng ta thấy rằng cầu thủ trẻ chỉ có một vài người kiệt xuất như Quang Hải, rồi sau đó là Văn Hậu, tiếp đến là những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Mà thực ra chính các em kiệt suất ấy cũng có những tình huống dứt điểm chưa thật tốt khi ở lứa U19 hay U23 trước đây, vẫn còn vội vàng. Sau này, khi thi đấu nhiều hơn, các em lựa chọn chậm lại, chắc chắn hơn, và những pha tiếp xúc bóng cũng khác đi…

Tôi rất thích tình huống Nhật Minh chạm bóng mà BLV Tiến Dũng nhận xét là giống Văn Hậu. Tôi nghĩ tình huống đó dù không ghi bàn nhưng rất đĩnh đạc: giữ bóng, đẩy lên, ngắm nghía rồi chuyền xuyên suốt. Đó là một pha bóng hay. Nếu thêm một chút má ngoài như Văn Hậu thì có thể thành siêu phẩm rất đẹp.

Tuy nhiên, nhìn chung, khi chưa ghi bàn, các em thường nôn nóng, xử lý vội vàng, chưa kỹ bằng các anh có kinh nghiệm. Qua những giải đấu như thế này, các em sẽ rút ra được kinh nghiệm và trưởng thành hơn ở những giải tiếp theo. Tôi hy vọng ở trận cuối gặp đội Yemen, các em cố gắng không thua, hoặc thắng, để giành vé dự vòng chung kết. Và ở vòng chung kết U23 châu Á, sự trưởng thành sau giải đấu này chắc chắn sẽ giúp các em tiến bộ hơn ở những giải tiếp theo".

Lê Văn Thuận vào sân và ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam thắng U23 Singapore (Ảnh: Linh Đan).

BLV Tiến Dũng cũng đồng quan điểm rằng U23 Việt Nam phung phí vì có phần nôn nóng. Tuy nhiên, anh chỉ ra một vấn đề giúp U23 Việt Nam cải thiện và chiến thắng chung cuộc, đấy là khả năng thay người "ảo diệu" của HLV Kim Sang-sik:

"Vâng, rõ ràng là như vậy. Thời gian càng trôi đi thì các cầu thủ càng sốt ruột. Đây là trận đấu mà tôi nghĩ U23 Việt Nam ở hiệp hai đã chơi tốt hơn so với hiệp một: bình tĩnh hơn, chính xác hơn. Bởi vì những cú dứt điểm ở hiệp hai không còn là những pha cầu may 50-50 như trong hiệp một, mà đã có chủ đích rõ ràng, trúng khung thành nhiều hơn.

Chỉ tiếc là một số tình huống chưa gặp may. Đặc biệt, Thanh Nhàn đã làm rất tốt trong pha phối hợp với Văn Trường, nhưng cú sút chạm xà ngang đã cứu thua cho U23 Singapore. Dù vậy, chúng ta vẫn giữ được sự bình tĩnh và cuối cùng đã có được bàn thắng như mong muốn.

Điểm nhấn trong hiệp hai này chính là những sự thay đổi của HLV Kim Sang-sik. Những sự thay đổi này đôi khi khá bất ngờ. Ở phần nhận định giữa trận, anh Minh Đức cũng dự đoán rằng có thể Phi Hoàng sẽ vào sân nhưng Văn Khang vẫn ở lại. Song thực tế, Văn Khang – dù được kỳ vọng sẽ được đẩy lên đá tiền đạo – lại bị rút ra, nhường chỗ cho Phi Hoàng. Trong khi đó, Võ Anh Quân không được tung vào, mà HLV vẫn tin tưởng Minh Phúc ở cánh phải... Và chính những sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả, khi Lê Văn Thuận (vào sân ở hiệp hai) ghi bàn thắng quan trọng.

Tôi cho rằng sau hai trận đấu vừa qua, chúng ta đã thử nghiệm nhiều đội hình khác nhau: từ hiệp một trận đầu tiên, hiệp hai trận đầu tiên, đến cả hai hiệp ở trận thứ hai, đều không hề giống nhau. Những sự thay đổi nhân sự cũng rất đa dạng. Điều này cho thấy HLV Kim Sang-sik đã phần nào nhìn ra được năng lực, những điểm còn thiếu của các cầu thủ, để từ đó hoàn thiện đội hình. Tôi tin rằng ở trận đấu cuối, chúng ta sẽ được chứng kiến đội hình U23 Việt Nam ưng ý nhất vào thời điểm hiện tại, bởi đó là trận đấu tranh ngôi nhất bảng – gần như trận chung kết của bảng đấu".

Niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam để tạm đứng đầu bảng C (Ảnh: Linh Đan).

Cũng có mặt bình luận, BLV Tuấn Anh cho rằng, việc U23 Việt Nam mới ghi 3 bàn sau 2 trận một phần còn vì phải gặp 2 thủ môn xuất sắc. Anh cũng có nhận định về màn đối đầu cuối giữa U23 Việt Nam với U23 Yemen:

"Vâng, có rất nhiều điều thú vị mà chúng ta được chứng kiến ở hai trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026. Bàn thắng duy nhất trong trận đấu này khiến nhiều người liên tưởng đến tình huống trước đây với quả tạt từ cánh trái của Tuấn Tài và cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng (tại Chung kết SEA Games 31 gặp Thái Lan), đúng không ạ?

Cũng khá ngạc nhiên là trong cả hai trận đấu đầu tiên tại vòng loại bảng C, U23 Việt Nam đều phải đối đầu với những đội bóng sở hữu thủ môn rất xuất sắc. Ở trận mở màn, chúng ta có nhiều cơ hội thậm chí rõ ràng hơn so với trận đấu hôm nay, nhưng thủ môn của Bangladesh đã cản phá rất tốt. Còn hôm nay, dù Yazid đã để thua một bàn, nhưng cũng có thể nói đây là trận đấu xuất sắc của thủ môn U23 Singapore.

Với cục diện như thế này, chắc chắn U23 Singapore và U23 Bangladesh không còn cơ hội đi tiếp, kể cả bằng vị trí nhì bảng – một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 11 bảng đấu. Điều đó đẩy trận đấu sau đây ba ngày giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen trở thành một trận chung kết thực sự, khi cả hai đều quyết tâm giành ngôi đầu bảng.

Đương nhiên, lợi thế sẽ thuộc về U23 Việt Nam: chúng ta được chơi trên sân nhà, có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, và quan trọng là chúng ta tự tin khi nhìn vào những kết quả mà U23 Yemen đã trải qua. Dù họ cũng giành được hai chiến thắng, nhưng rõ ràng các chiến thắng ấy không thuyết phục bằng những gì U23 Việt Nam đã thể hiện".

