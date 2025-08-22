HLV Kim Sang-sik tạm rời "ghế nóng", ai thay thế dẫn dắt ĐT Việt Nam?

Trong bối cảnh hiện tại của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sẽ phải tạm thời rời xa chiếc ghế nóng do bận dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2026. Sự thiếu vắng của ông đặt ra câu hỏi về ai sẽ là người thay thế tạm thời dẫn dắt ĐT Việt Nam trong giai đoạn này.

Theo thông tin mới nhất, một trong những trợ lý của HLV Kim có khả năng được cử làm HLV trưởng tạm thời. Nếu nhìn vào bối cảnh lịch thi đấu, ĐT Việt Nam cũng sẽ có hai trận đấu tập với Thép Xanh Nam Định và CAHN vào các ngày 4 và 7 tháng 9, trong khi U23 Việt Nam thi đấu vòng loại châu Á tại sân nhà Việt Trì với ba trận đối đầu các đội Bangladesh, Singapore và Yemen, diễn ra lần lượt vào ngày 3, 6 và 9 tháng 9.

ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận giao hữu đầu tháng Chín tới dưới tài điều khiển của HLV khác, không phải HLV Kim Sang-sik?

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa công bố ai sẽ là người tạm quyền dẫn dắt ĐT Việt Nam. Dự kiến, có hai phương án được đưa ra: một là cử một trợ lý hiện tại của HLV Kim Sang-sik giữ chức vụ quyền HLV trưởng, hoặc hai là bổ nhiệm một HLV trưởng tạm thời mới. Trong đội ngũ trợ lý của HLV Kim, đáng chú ý nhất là Lee Jung Soo, người đồng hương của ông, có thâm niên và bằng cấp huấn luyện ấn tượng.

Điều này cũng phản ánh thực tế rằng các đội tuyển tại Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Thái Lan thường phân tách vai trò HLV giữa U23 và ĐTQG, góp phần giảm bớt áp lực cho HLV trưởng. Việc HLV Kim Sang-sik kiêm nhiệm cả hai đội càng cho thấy sự cần thiết phải có những trợ lý hỗ trợ để đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả nhất.

Chúng ta hãy theo dõi xem VFF sẽ đưa ra quyết định như thế nào trong thời gian tới.