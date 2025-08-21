Theo thông tin mới nhất, vào tháng Chín, cả ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ cùng hội quân trong dịp FIFA Days. Tuy nhiên, trọng tâm sẽ dồn về U23 Việt Nam, đội đang chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân nhà (3/9 - 9/9).

U23 Việt Nam sẽ được ưu tiên hơn ĐTQG trong tháng Chín?

Trong khi ĐT Việt Nam sẽ trở lại thi đấu vào tháng 10 cho vòng loại Asian Cup, HLV Kim Sang-sik có thể sẽ không tham gia trực tiếp vào hai trận giao hữu với CAHN và Thép Xanh Nam Định. Dự kiến, ông sẽ giao quyền lại cho một trong các trợ lý để họ dẫn dắt đội tuyển trong hai trận đấu này (vs Công an Hà Nội (4/9) và vs Nam Định (7/9)). Điều này nhằm tạo điều kiện cho HLV Kim Sang-sik tập trung tối đa vào U23 Việt Nam và đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á.

Trước đó, khi U22/U23 Việt Nam có lịch trùng ĐTQG, ĐTQG thường được ưu tiên hơn. Tuy nhiên, lần này, U23 Việt Nam sẽ là đội được ưu tiên hơn so với ĐTQG, điều này cho thấy sự thay đổi trong chiến lược phát triển cầu thủ trẻ và chuẩn bị cho tương lai của bóng đá Việt Nam.