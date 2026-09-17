HLV Kim Sang-sik sẽ gọi Adou Minh, Khoa Ngô lên tuyển Việt Nam?

Trung vệ Adou Minh được kỳ vọng là nhân tố mới giúp nâng cấp hàng thủ tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Khoa Ngô đã sẵn sàng trở lại đội tuyển.

So với ASEAN Cup 2026, đội hình Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup sẽ biến động vì các trụ cột dính chấn thương và phong độ đi xuống. HLV Kim Sang-sik sẽ tính đến một số phương án mới để gọi lên tuyển, gia tăng sức cạnh tranh hoặc thay thế chính vị trí đang có vấn đề. Adou Minh và Khoa Ngô là 2 Việt kiều sáng cửa nhất để được gọi tên ở hiện tại.

Adou Minh thể hiện phong độ ổn định ở CLB. Ảnh: ﻿CLB Công an Hà Nội.

HLV Kim cần sự đa năng của Adou Minh

Adou Leyqley Minh (sinh năm 1997), cao 1,78m, hiện thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội. Từ tháng 8, trung vệ mang 2 dòng máu Việt - Pháp nhận quyết định trao quốc tịch Việt Nam với tên gọi đầy đủ Nguyễn Adou Leyqley Minh. Trung vệ của CAHN đã đủ điều kiện lên tuyển Việt Nam và giờ chỉ còn chờ đợi "cuộc gọi" từ HLV Kim Sang-sik.

Từ đầu mùa giải 2026/27, Adou Minh ra sân 4 trận cho CAHN, lần lượt đối đầu Công an PHCM, Hà Tĩnh, Thể Công Viettel và Gamba Osaka. Ở trận đấu gần nhất trước Gamba, Adou Minh vào sân từ phút 80 và không thể hiện được nhiều. Với 3 trận trước đó, anh đều đá chính và đều được chấm trên điểm 7.

Trong đội hình có 3 trung vệ của CAHN, Adou Minh được HLV Alexander Polking xếp ở vai trò trung vệ lệch phải hoặc trái. Trung vệ sinh năm 1997 dùng khả năng phán đoán, chọn vị trí chủ động để bù đắp khuyết điểm thể hình. Điểm mạnh của Adou Minh còn đến từ khả năng chuyền bóng và thích ứng linh hoạt với mọi vị trí.

Khi cần, Adou Minh có thể chơi ở hậu vệ cánh hoặc tiền vệ phòng ngự. Vị trí lý tưởng nhất của trung vệ thuộc biên chế CAHN là trung vệ lệch phải.

Adou Minh đã quen với sơ đồ 3 trung vệ, từ CLB lên đội tuyển sẽ không mất thời gian thích nghi. Đây là điểm cộng đầu tiên để Việt kiều gốc Pháp được HLV Kim chú ý đến. Sự kết hợp ăn ý giữa Adou Minh cùng Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu và tiền vệ phòng ngự Lê Phạm Thành Long là điểm cộng thứ 2 làm tăng khả năng được triệu tập của Adou Minh.

Hàng thủ tuyển Việt Nam đang sứt mẻ trầm trọng vì chấn thương và nhiều trụ cột mất phong độ. Văn Vĩ đã dính chấn thương nặng. Thành Chung, Xuân Mạnh và Văn Hậu rớt phong độ. Trung vệ dự bị Đinh Quang Kiệt đã chuyển sang đội U23 Việt Nam. Ít nhất, HLV Kim phải bổ sung một trung vệ để thế chỗ Quang Kiệt, làm phương án dự phòng.

Adou Minh đang hội tụ đủ yếu tố để được triệu tập lên tuyển: phong độ tốt, chơi đa năng và có sự kết nối. Cùng chờ xem HLV Kim có trao cơ hội cho trung vệ thuộc biên chế CAHN hay không.

Mới đây, trung vệ Kyle Colonna của Thể Công Viettel nhận quốc tịch Việt Nam, lấy tên tiếng Việt đầy đủ là Lương Chí Khải. CĐV kỳ vọng Colonna là sự bổ sung mới chất lượng cho đội tuyển, sẵn sàng chơi trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Tiền Phong, Colonna đang chờ quyết định công nhận từ FIFA để đủ điều kiện lên tuyển và có thể không kịp góp mặt ở FIFA ASEAN Cup.

Khoa Ngô từng lỡ hẹn ở ASEAN Cup 2026 do chấn thương.

Khoa Ngô tái xuất?

HLV Kim triệu tập Khoa Ngô của Công An TPHCM vào đội hình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Dù vậy, Khoa Ngô không kịp hồi phục chấn thương đầu gối và đành gác lại ngày ra mắt đội tuyển. Sau 3 tháng, cầu thủ Việt kiều đã hồi phục 100% và ra sân trở lại cho Công an TPHCM, đồng thời bắn tín hiệu đến HLV Kim.

Qua 2 trận của Công an TPHCM tại V.League 2026/27, đối đầu Hà Nội và Bắc Ninh, Khoa Ngô ngồi dự bị. HLV Arthur Miles tạo cơ hội cho Khoa Ngô ra sân từ 20-30 phút mỗi trận. Tiền đạo sinh năm 2006 đã lấy lại bước chạy xé gió và cảm giác bóng, giờ cần thêm thời gian để đạt 100% thể lực.

HLV Kim đã "chấm" Khoa Ngô từ trước. Đây là hiện tượng của V.League 2025/26 với lối chơi trực diện, tốc độ và thường xuyên tạo ra đột biến trên sân. HLV Kim rất cần mẫu cầu thủ chơi với phong thái tự tin và sẵn sàng đưa ra các quyết định xử lý đột biến như Khoa Ngô.

Đội hình Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 có Hai Long và Đình Bắc là 2 vị trí thường xuyên thực hiện các tình huống dốc bóng qua người. Cách chơi của Khoa Ngô hứa hẹn tạo ra đột biến còn lớn hơn Đình Bắc và Hai Long, đổi lại sẽ dễ xảy ra những tình huống bị đoạt bóng, mất bóng nguy hiểm và khả năng phòng ngự ở biên hạn chế hơn.

Tại V.League 2025/26, thống kê của Sofascore chỉ ra Khoa Ngô có 3,2 lần rê bóng thành công mỗi trận. Khi Công an TPHCM lâm bế tắc, đặc biệt trong thời gian cuối trận, họ sẽ nhìn về cánh trái, dồn bóng cho Khoa Ngô và chờ đợi các tình huống tiền đạo này rê bóng thành công, mở ra không gian để triển khai.

Khoa Ngô chỉ mới 20 tuổi và cần thêm nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ - chiến thuật. Lúc này, tiền đạo của Công an TPHCM là phương án dự bị lý tưởng cho đội tuyển, sẵn sàng vào sân trong khoảng 20-30 phút cuối khi "Các chiến binh sao vàng" bế tắc, cần thêm tình huống đột biến từ cánh.

BLV Quang Huy nhận định cùng Tiền Phong về trường hợp của Khoa Ngô: "Khoa Ngô là vị trí sáng giá hàng đầu để được góp mặt ở đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup. Về cơ bản, hàng công Việt Nam tại giải đấu tới không thay đổi nhiều so với ASEAN Cup. HLV Kim chỉ cần thêm 1-2 phương án dự phòng để tạo ra làn gió mới từ ghế dự bị và Khoa Ngô chính là hình mẫu đó".

Ngày 26/9, Việt Nam chơi trận ra quân gặp Philippines tại FIFA ASEAN Cup, sau đó chạm trán tiếp Thái Lan và Pakistan. HLV Kim còn một tuần để quan sát cầu thủ và công bố danh sách chính thức dự giải đấu sắp tới.