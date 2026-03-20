HLV Kim Sang-sik sắp có tiền đạo cao 1m95 cho U23 Việt Nam?

Trả lời phỏng vấn trong buổi tập ngày 20/3, trung vệ Đinh Quang Kiệt cho biết anh sẵn sàng nhận nhiệm vụ đá tiền đạo trong đội hình U23 Việt Nam. Đây là một phương án đặc biệt để tăng cường hàng công trong một số trường hợp cần thiết. Bởi với chiều cao 1m95, Đinh Quang Kiệt sở hữu lợi thế lớn mỗi khi cần "không chiến".

Đinh Quang Kiệt (trái) sở hữu chiều cao ấn tượng

Trong màu áo CLB HAGL, Đinh Quang Kiệt thường xuyên lên tham gia tấn công ở các tình huống cố định. Mùa giải 2025/26, anh đã ghi được 1 bàn tại đấu trường V.League. Trước đây tại các cấp độ U17 và U19 Việt Nam, các HLV cũng từng cho cầu thủ sinh năm 2007 tập luyện ở vị trí tiền đạo.

U23 Việt Nam hiện vẫn chưa đủ quân số do một số cầu thủ còn lịch thi đấu cho CLB tại Cúp Quốc gia và V.League. Đội sẽ lên đường sang Trung Quốc dự giải U23 giao hữu quốc tế vào ngày 23/3. Ở giải đấu này, HLV Đinh Hồng Vinh đóng vai trò tạm quyền do HLV Kim Sang-sik cần tập trung cho ĐTQG.

Lịch thi đấu Giải CFA Team China – Tây An 2026 (Giờ Việt Nam)

Ngày 25/3/2026

14:00: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên

18:35: U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan

Ngày 28/3/2026

14:00: U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam

18:35: U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên

Ngày 31/3/2026

14:00: U23 Triều Tiên vs U23 Thái Lan

18:35: U23 Trung Quốc vs U23 Việt Nam