Được huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố trong danh sách ban cán sự, Quang Vinh, một cầu thủ Việt kiều mang hai dòng máu Việt - Pháp, sẽ đồng hành cùng đội trưởng Đỗ Duy Mạnh và đội phó Nguyễn Hoàng Đức trong cuộc cạnh tranh sắp tới tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào 7h30 tối 9/10.

Quang Vinh, tuy chỉ mới thi đấu cho ĐT Việt Nam từ tháng 6/2025 sau khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, đã nhanh chóng chứng tỏ tài năng và sự chuyên nghiệp của mình. Theo nhiều nguồn tin, phong cách lãnh đạo và tinh thần chiến đấu của anh đã chiếm được lòng tin từ ban huấn luyện và đồng đội. Điều này cho thấy sự cởi mở và hiện đại trong triết lý của HLV Kim Sang-sik, người mong muốn đa dạng hóa đội hình và tạo cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều trong đội hình quốc gia.

Quang Vinh nhanh chóng hòa nhập vào lối chơi của ĐT Việt Nam.

Cao Pendant Quang Vinh sinh ra và lớn lên tại Pháp, đã có thời gian thi đấu cho một số câu lạc bộ lớn như Sochaux và New York Red Bulls trước khi trở về Việt Nam vào tháng 8/2024, khi anh gia nhập CLB Công an Hà Nội. Việc anh trở thành đội phó không chỉ là thành quả cá nhân, mà còn là một bước tiến quan trọng cho bóng đá Việt Nam, nhấn mạnh xu thế hội nhập và phát triển quốc tế.

Sự có mặt của Quang Vinh trong đội cũng được kỳ vọng sẽ giúp kết nối các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài với đội tuyển quốc gia, mở ra hướng đi mới cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Người hâm mộ không thể không chờ đợi sự thể hiện của anh trong trận đấu sắp tới, khi anh sẽ góp mặt trong nỗ lực mang về chiến thắng cho ĐT Việt Nam.