HLV Kim Sang-sik quyết thắng Hàn Quốc, phía sau là bóng mờ quá khứ?

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc khiến U23 Việt Nam phải dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết giải U23 châu Á 2026, đồng thời đẩy thầy trò HLV Kim Sang-sik vào trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Trong bối cảnh ấy, nhà cầm quân người Hàn Quốc sớm bày tỏ quyết tâm rất cao, không chỉ vì một vị trí trên bục danh dự, mà còn vì giá trị tinh thần mà chiến thắng có thể mang lại cho toàn đội sau cú sốc lớn.

Với U23 Việt Nam, thắng lợi trước Hàn Quốc sẽ là lời khẳng định rằng thất bại ở bán kết không xóa nhòa những nỗ lực suốt hành trình giải đấu. Nó giúp các cầu thủ trẻ giữ vững niềm tin, đồng thời mang lại cái kết tích cực cho một giải đấu mà họ đã tiến rất gần tới giấc mơ lớn. Tuy nhiên, với riêng Kim Sang-sik, động lực ấy còn đến từ những câu chuyện rất riêng trong sự nghiệp.

Rời Hàn Quốc sang Việt Nam làm HLV, HLV Kim Sang-sik đã nhiều lần khẳng định, muốn chứng tỏ năng lực cầm quân của mình.

Trên băng ghế huấn luyện của U23 Hàn Quốc là Lee Min-sung, một người đồng nghiệp quen thuộc, từng gắn bó với Kim Sang-sik suốt nhiều năm khi cả hai còn là cầu thủ. Trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2002, Lee Min-sung là cái tên được lựa chọn, còn Kim Sang-sik lỡ cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên sân nhà. Đó là một trong những tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của ông.

Hơn hai thập kỷ sau, số phận đưa họ gặp lại nhau ở một vai trò khác, trên hai băng ghế chỉ đạo, trong một trận đấu mang ý nghĩa quyết định về tinh thần và danh dự. Lần này, Kim Sang-sik không còn là cầu thủ đứng sau đàn anh, mà là HLV trưởng của U23 Việt Nam, mang theo trách nhiệm và khát vọng khẳng định giá trị của mình bằng chuyên môn.

Thời còn làm cầu thủ, ông Lee Min-sung được cho là có phần phủ bóng lên đàn em Kim Sang-sik. Chính bởi vậy, cuộc hội ngộ giữa 2 người ở hai đầu chiến tuyến, trong vài trò HLV, hết sức được chờ đợi.

Ký ức về Asian Cup 2000, nơi cả Kim Sang-sik và Lee Min-sung từng cùng khoác áo đội tuyển Hàn Quốc giành hạng ba, cũng được nhắc lại như một sự trùng hợp đặc biệt. Khi ấy, tấm huy chương đồng không chỉ là phần thưởng, mà còn là động lực lớn cho những chặng đường tiếp theo. Giờ đây, Kim Sang-sik mong muốn tái hiện cảm xúc ấy, nhưng ở một vị thế hoàn toàn khác.

Bởi vậy, trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 không đơn thuần là cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Đó là cuộc đấu của bản lĩnh, của ký ức và của khát vọng vượt qua cái bóng quá khứ. Một chiến thắng, nếu đến, sẽ không chỉ giúp U23 Việt Nam khép lại giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu, mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định mình của HLV Kim Sang-sik trên con đường huấn luyện đỉnh cao.