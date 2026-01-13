'HLV Kim Sang-sik quá hay, lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại cũng quá chất lượng'

Ảnh: AFC

Quan sát các bố trí nhân sự cũng như phương pháp tiếp cận và lối chơi của U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Saudi Arabia, HLV Phạm Minh Đức nhận thấy sự khác biệt và các tính toán tinh tế của HLV Kim Sang-sik.

"Chiến lược gia người Hàn Quốc đã tính toán rất kỹ và xây dựng chiến lược hợp lý khi lên bóng không thông qua tuyến giữa mà thông qua hai cánh, sử dụng các đường chuyền vượt tuyến nhắm đến phía sau hàng thủ đối phương. Điều này giúp chúng ta né được áp lực của U23 Saudi Arabia khi tổ chức các pha lên bóng.

Trong hiệp 1, các cầu thủ U23 Việt Nam tuân thủ tốt chiến thuật, chơi kỷ luật, bọc lót tốt và tấn công dọc hai biên với một bên là Khuất Văn Khang và một bên là Anh Quân, Công Phương. Sang hiệp hai, chúng ta vẫn đảm bảo sự chắc chắn trong phòng ngự và ghi bàn duy nhất từ một tình huống phối hợp xuất sắc ở biên trái, giữa Ngọc Mỹ và Đình Bắc", HLV Phạm Minh Đức phân tích.

Đó là phút 64, cầu thủ U23 Việt Nam phất bóng dài từ tuyến dưới lên cánh trái, sau đó tranh chấp quyết liệt để giành quyền kiểm soát trái bóng, trước khi Ngọc Mỹ băng xuống, chuyền sang cho Đình Bắc, người bứt phá rồi tung ra cú sút chéo góc thành bàn.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng phút 64. (Ảnh: Tedtran TV)

"Cách Đình Bắc ghi bàn thực sự ấn tượng, đồng thời cho thấy tài năng vượt trội, từ tình huống chạm bóng vặn sườn đối thủ, thoát đi và dứt điểm đẳng cấp", ông bày tỏ sự thán phục, đồng thời ca ngợi dàn cầu thủ mà HLV Kim Sang-sik đang có trong tay.

"Có thể thấy chất lượng lứa cầu thủ hiện tại rất tốt", HLV Phạm Minh Đức nói, "Hãy xem cách Trung Kiên liên tục cản phá các pha dứt điểm của đối phương hay khi Đình Bắc ghi bàn. Tôi cũng thích cái cách Ngọc Mỹ xử lý bóng trong phạm vi hẹp, không vội vàng, giữ bóng và chờ đồng đội di chuyển. Đó là cách chơi phù hợp khi U23 Việt Nam cần giữ nhịp, hay lúc tạo nên khoảnh khắc quyết định".

Cũng theo HLV Phạm Minh Đức, chiến lược gia người Hàn Quốc có rất nhiều nhân tố phù hợp để lên phương án, cũng như những con người tốt để xoay chuyển cục diện trận đấu. Vì vậy, U23 Việt Nam rất đáng chờ đợi, với những trận đấu đáng xem.