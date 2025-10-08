HLV Kim Sang-sik nói thẳng về bê bối của ĐT Malaysia, nêu ra điều cực kỳ quan trọng cho ĐT Việt Nam

Chiều nay, HLV Kim Sang-sik dự buổi họp báo trước trận đấu với Nepal lúc 19h30 ngày 9/10 tới. Ông đã được hỏi về bê bối "nhập lậu" của Malaysia và chia sẻ:

"Tôi nghĩ vấn đề này nên để FIFA làm việc. Dù kết quả cuối cùng là như thế nào, tôi cũng tôn trọng quyết định của FIFA. Thực ra, đây không phải là vấn đề chính. Chúng tôi cần tập trung vào việc giành chiến thắng trước Nepal hơn là quan tâm đến vấn đề đó".

Bất chấp FIFA và AFC xử phạt Malaysia thế nào, trước hết ĐTVN cần chú trọng vào việc phát triển chính mình.

Trở lại với trọng tâm là trận đấu Nepal vào ngày mai, thầy Kim chia sẻ:

"Ngày mai là trận đấu thứ 3 ở vòng loại Asian Cup. Đây là trận đấu mà ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà nên tôi cùng các cầu thủ sẽ không chùn bước. Mục tiêu của toàn đội là tiến lên và giành trọn vẹn 3 điểm. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân đồng hành cùng cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể".

Ông cũng nói về việc triệu tập tới 8 cầu thủ thuộc lứa U23 lên ĐTQG lần này:

"Tôi xin phép giữ bí mật về câu chuyện này (cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ). Tôi và ban huấn luyện đang cố gắng giúp hai lứa cầu thủ chơi gắn kết với nhau để có màn trình diễn tốt nhất. Các cầu thủ trẻ của Việt Nam rất tài năng và là bệ phóng để phát triển trong tương lai".

ĐTVN sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trước Nepal?

Ở 2 trận tới với Nepal, ĐT Việt Nam sẽ vắng mặt Quang Hải, cũng như Tiến Dũng - Đức Chiến đang chấn thương. Ông thầy Hàn Quốc nói:

"Tôi rất tiếc khi Quang Hải phải vắng mặt vì chấn thương. Cậu ấy có kỹ năng chơi bóng tốt đặc biệt chân trái rất khéo léo. Ngoài ra Quang Hải còn có thể đá phạt và chuyền bóng gây đột biến. Thiếu đi nhân sự như vậy khiến chúng tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng tôi tin Hoàng Đức, Thành Long sẽ thi đấu tốt. Tôi mong Quang Hải sớm bình phục.

Về Tiến Dũng, Đức Chiến, cả hai đều bị căng cơ và đang trong quá trình tập hồi phục. Tôi cũng đang suy nghĩ xem nên sử dụng nhân sự như thế nào cho hợp lý".

Cuối cùng, ông Kim trở lại đối thủ Nepal: "Mục tiêu của 2 trận đấu tới là giành trọn vẹn 6 điểm. Đó là mục tiêu duy nhất. Qua quá trình phân tích bằng băng hình, chúng tôi nhận thấy ĐT Nepal có hai cầu thủ nguy hiểm và cần phải phong tỏa là số 7 và số 14.Thực ra, điều chúng tôi cần làm là chuẩn bị chiến thuật, tập trung vào đấu pháp của mình chứ không phải quan tâm nhiều vào đối thủ".