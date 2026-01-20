HLV Kim Sang-sik nhận tin kém vui

Theo cập nhật mới nhất của BXH FIFA, đội tuyển Việt Nam đã tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 108 thế giới. Đợt cập nhật dữ liệu lần này chủ yếu là các trận đấu thuộc giải vô địch châu Phi AFCON. Một số đội tuyển thi đấu thành công đã có bước tiến trên BXH.

Đội tuyển Việt Nam tụt 1 bậc trên BXH FIFA tháng 1/2026

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu trong giai đoạn cuối tháng 12/2025 và đầu tháng 1/2026 nên vẫn giữ nguyên điểm số 1189,51. Đoàn quân áo đỏ hiện vẫn đang xếp thứ 19 châu Á và xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á (sau Thái Lan - hạng 96). Thứ hạng của một số đội khác thuộc Đông Nam Á: Malaysia - 121, Indonesia - 122, Philippines - 136, Singapore - 148, Myanmar - 163, Campuchia - 179.

Việc đội tuyển Việt Nam tụt hạng là tin kém vui dành cho HLV Kim Sang-sik. Dù vậy, trong những tháng đầu năm 2026, đoàn quân áo đỏ có 2 cơ hội được cộng nhiều điểm số trên BXH FIFA. Đầu tiên là phán quyết cuối cùng về trận thua 0-4 Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Nếu được xử thắng 3-0, tuyển Việt Nam sẽ nhận về nhiều điểm số. Thứ hai là cuộc tái đấu với chính Malaysia vào ngày 31/3 trên sân nhà.